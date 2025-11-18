「韓半島無核化不能放棄」 南韓外長：預防戰爭最優先

快訊

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
北韓領導人金正恩曾視察一處未公開地點的核材料生產基地和核武研究所。（朝中社）
北韓領導人金正恩曾視察一處未公開地點的核材料生產基地和核武研究所。（朝中社）

南韓外交部長趙顯今天在首爾外交論壇上表示，南韓在安全層面最優先的課題是預防戰爭，確保韓半島不會成為武力衝突的引爆點，「無核的韓半島是絕不能放棄的課題」。

南韓外交部長趙顯在今天於國立外交院舉行的「首爾外交論壇2025」上表示，南韓政府將透過階段性方式，阻止北韓核武，「使其減縮、最終廢棄，為達成無核化與和平體制付出所有努力」。

趙顯指出，南韓將以韓美聯合為基礎，確實強化防衛能力，但他也強調，「只靠這些措施並不夠，還必須為了防止偶發性衝突、緩和緊張，以及恢復與北韓對話而努力」。

趙顯也提到，為了和平共存所做的努力不應只侷限於韓半島，也需要努力防止區域形成對立集團，並強調將為了區域穩定促進韓美日合作，同時也推動韓中日合作。

中國駐韓大使戴兵在論壇上表示，中美即使在對立也仍有合作，並強調，「中國沒有挑戰任何人的想法，若認為中國的崛起是威脅，我們也不得不守護國家利益與尊嚴」。

被問及中美關係前景時，戴兵說：「我們不希望關稅、貿易、科技戰這些事情，因為沒有贏家。」對於以後的中美關係，戴兵指出，會謹慎地持正面態度。

日本駐韓大使水嶋光一則表示，如果多邊主義無法像過去一樣有效，那麼小國、立場相似國家之間加強合作，是良好的替代方案，「在這方面，韓日今後仍有許多合作空間」。

