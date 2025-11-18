歐洲為強化數位主權召開峰會 德法領袖將發表演說

快訊

中央社／ 柏林18日綜合外電報導

鑒於人工智慧（AI）競賽加速，歐洲前2大經濟體領導人德國總理梅爾茨法國總統馬克宏今天將在柏林舉行的1場峰會上提議強化歐洲數位「主權」、減少對美國科技業巨擘的依賴。

法新社報導，在許多領域，AI勢必將扮演越來越重要角色。但歐洲聯盟（EU）在與美國及中國爭奪AI主導地位的過程中行動太慢，而一再遭受批評。

歐洲因此出現愈來愈大呼聲，要求加強掌控自身數位未來。尤其是美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，已對歐美雙方在許多領域的長久以來關係提出質疑，使得歐洲更加擔憂美國在科技方面的主導地位。

這場峰會的討論預料將著重在放寬AI與資料保護的規定，歐盟定於本週稍晚做出相關提議。

另項重要議題是如何建立「主權獨立的」歐盟雲端運算能力。支持者主張，這能讓歐洲人的資料受到更佳保護，因為相關業務目前由Google（谷歌）、亞馬遜網路服務（AWS）和微軟（Microsoft）等美國企業稱霸。

德國數位部長維爾德貝格（Karsten Wildberger）昨天在柏林近郊1座價值110億歐元（約新台幣3975億元）的資料中心動土典禮上預告，這場峰會將傳遞的「核心信息」，是「歐洲準備好打造自己的數位未來，以降低對外依賴」。

歐洲各國數位部長及包括法國AI公司Mistral、德國軟體業巨擘思愛普（SAP）等歐洲最主要科技企業的執行長，都將出席這場峰會。

梅爾茨（Friedrich Merz）與馬克宏（EmmanuelMacron）則預計在會上發表主題演說。會議預料將宣布與新的數位倡議有關的數項行動。

美國 馬克宏 峰會 歐盟 AI 梅爾茨 法國 德國
相關新聞

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

李在明訪阿拉伯聯合大公國 談記憶體晶片、軍售

韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在...

