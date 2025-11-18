德中副總理北京會晤 修復關係談稀土與台海

德國副總理兼財政部長克林拜耳本週展開3天訪中行程，17日在北京與中國國務院副總理何立峰會面，雙方就中國稀土出口限制、鋼鐵產能過剩，以及台海局勢與烏俄戰爭等議題交換意見，為近來降至低點的德中關係重啟對話。

德中關係近來緊繃，克林拜耳（Lars Klingbeil）是梅爾茨（Friedrich Merz）政府首位訪中內閣成員。在基民盟（CDU）籍外長瓦德福（Johann Wadephul）因與北京關係不睦、被迫取消10月底訪中行程後，克林拜耳此行被視為修補雙邊關係重要契機。

德媒時代週報（Die Zeit）報導，克林拜耳17日在北京釣魚台國賓館與何立峰會晤時，以溫和語氣讚揚中國過去的經濟成就與悠久文化，表示若德中在以規則為基礎的國際秩序下合作，能共同面對全球挑戰。中方也以善意回應，表示希望德國在歐洲聯盟發揮影響力，促使歐盟對中國採取更友善的態度。

會後克林拜耳接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時說，雙方就稀土供應、鋼鐵產能過剩、台海局勢與烏俄戰爭等議題交換意見。

他表示，雙方討論如何協助德國企業取得稀土等關鍵原物料，並就可能採取的步驟交換意見；中方也與德方討論中國鋼鐵產能過剩、低價鋼材大量湧入歐洲市場對歐盟的衝擊。

談及台灣，克林拜耳重申德國堅持一中政策，但也明確表示應避免軍事升級，並認為中國在終結俄烏戰爭方面「能發揮一定角色」。

時代週報指出，儘管克林拜耳強調德中雙方已就各議題「找到解決方案」，但會後聯合聲明大多以原則性文字為主，未見具體承諾。不過，在外界普遍認為近期德中關係降至低點的背景下，此行獲得中方正面接待，仍被視為德中關係止跌訊號。

克林拜耳此行主要任務是參加「中德財金對話」。隨行代表團陣容龐大，包括德國央行、聯邦金融監管局、德國證券交易所等高層，加上主要商業銀行與保險公司代表。

克林拜耳今天也將代表所屬社民黨（SPD）與中國共產黨進行政黨交流。該對話平台由西德前總理布朗特（Willy Brandt）與時任中國領導人鄧小平於1984年創立，近年重要性雖下降，但在德中關係緊張之際，被視為德中雙方可持續對話的有效管道。

梅爾茨政府由基民盟與社民黨兩大中間政黨組成。基民盟長期重視與美國的跨大西洋夥伴關係，社民黨則因出身左翼背景，與中國有更多對話管道；美中角力下，德國聯合內閣兩大政黨如何調整對中政策備受關注。