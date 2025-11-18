快訊

傳前高層羅唯仁跳槽英特爾帶逾20箱手寫機密 台積電反應藏貓膩

新北也賣出4600顆毒蛋 彰化縣府公布毒蛋去向「新北進貨1萬顆」

凱基金孫公司驚傳遭員工盜領3億 新北檢聲押1副理獲准

德中副總理北京會晤 修復關係談稀土與台海

中央社／ 柏林18日專電

德國副總理兼財政部長克林拜耳本週展開3天訪中行程，17日在北京與中國國務院副總理何立峰會面，雙方就中國稀土出口限制、鋼鐵產能過剩，以及台海局勢與烏俄戰爭等議題交換意見，為近來降至低點的德中關係重啟對話。

德中關係近來緊繃，克林拜耳（Lars Klingbeil）是梅爾茨（Friedrich Merz）政府首位訪中內閣成員。在基民盟（CDU）籍外長瓦德福（Johann Wadephul）因與北京關係不睦、被迫取消10月底訪中行程後，克林拜耳此行被視為修補雙邊關係重要契機。

德媒時代週報（Die Zeit）報導，克林拜耳17日在北京釣魚台國賓館與何立峰會晤時，以溫和語氣讚揚中國過去的經濟成就與悠久文化，表示若德中在以規則為基礎的國際秩序下合作，能共同面對全球挑戰。中方也以善意回應，表示希望德國在歐洲聯盟發揮影響力，促使歐盟對中國採取更友善的態度。

會後克林拜耳接受德國「商報」（Handelsblatt）訪問時說，雙方就稀土供應、鋼鐵產能過剩、台海局勢與烏俄戰爭等議題交換意見。

他表示，雙方討論如何協助德國企業取得稀土等關鍵原物料，並就可能採取的步驟交換意見；中方也與德方討論中國鋼鐵產能過剩、低價鋼材大量湧入歐洲市場對歐盟的衝擊。

談及台灣，克林拜耳重申德國堅持一中政策，但也明確表示應避免軍事升級，並認為中國在終結俄烏戰爭方面「能發揮一定角色」。

時代週報指出，儘管克林拜耳強調德中雙方已就各議題「找到解決方案」，但會後聯合聲明大多以原則性文字為主，未見具體承諾。不過，在外界普遍認為近期德中關係降至低點的背景下，此行獲得中方正面接待，仍被視為德中關係止跌訊號。

克林拜耳此行主要任務是參加「中德財金對話」。隨行代表團陣容龐大，包括德國央行、聯邦金融監管局、德國證券交易所等高層，加上主要商業銀行與保險公司代表。

克林拜耳今天也將代表所屬社民黨（SPD）與中國共產黨進行政黨交流。該對話平台由西德前總理布朗特（Willy Brandt）與時任中國領導人鄧小平於1984年創立，近年重要性雖下降，但在德中關係緊張之際，被視為德中雙方可持續對話的有效管道。

梅爾茨政府由基民盟與社民黨兩大中間政黨組成。基民盟長期重視與美國的跨大西洋夥伴關係，社民黨則因出身左翼背景，與中國有更多對話管道；美中角力下，德國聯合內閣兩大政黨如何調整對中政策備受關注。

德國 稀土 台海 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

竹科管理局帶領廠商前進德國 搶國際生醫商機

中國打稀土牌逼退川普但高市扛得住？「15年前事件」讓日本上了一課

足球／德國、荷蘭強大火力擊潰對手 強勢晉級2026世界盃

樊光耀擔任北京曲劇團《我這一輩子》說書人 老舍經典來台登場

相關新聞

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

李在明訪阿拉伯聯合大公國 談記憶體晶片、軍售

韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。