川普支持加強打擊販毒集團 瞄準墨西哥與哥倫比亞

美軍近期在加勒比海與太平洋襲擊多艘被控運毒的小型船舶後，美國總統川普今天發出最新警告，表示支持採取強硬行動，打擊墨西哥和哥倫比亞的販毒集團與毒品製造活動。

路透社報導，川普（Donald Trump）加強打擊海上毒品走私活動，授權進行更強力的攔截行動，並賦予美軍更多權限，准許部隊毀壞或擊沉疑似從事運毒的船隻。

川普在白宮橢圓形辦公室一場活動上被問到，他是否支持在墨西哥採取類似的地面打擊行動以遏止毒品販運，他回應：「我沒問題，無論我們該怎麼做，能阻止毒品就好。」

儘管川普未宣布美軍將直接介入，他稍後提出鎖定哥倫比亞古柯鹼製毒實驗室的可能性。

川普表示：「我會摧毀那些（製毒）工廠嗎？如果能親自動手，我會感到很光榮。我不是說我會這麼做，但如果能這麼做，我會以此為傲，因為這能拯救數百萬條人命。」

川普這番發言與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）有所牴觸，盧比歐上週談到，美國不會對墨西哥進行軍事干預，且美墨兩國合作達到「歷史高點」。

當時人在加拿大的盧比歐告訴記者：「我們不會單方面採取行動或派美軍進入墨西哥，但如果墨方有需要，我們能透過提供裝備、訓練和分享情報等各種方式協助他們。」

