海地幫派首腦發出威脅 首都太子港情勢緊張

中央社／ 太子港17日綜合外電報導

海地勢力龐大的幫派分子揚言將針對警方一場致命行動採取報復後，暴力肆虐的首都太子港（Port-au-Prince）今天街頭活動大幅減少。

受聯合國制裁、幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）首腦查利塞爾（Jimmy "Barbecue" Cherisier）週末透過社群媒體影片呼籲居民留在家中，並警告說他的人馬將「走上街頭對抗執法部門」。

太子港大部分地區受到橫行幫派的控制，因此民眾普遍聽從了這項威脅。

法新社記者目擊，各級學校今天仍然關閉，市區街頭的大眾運輸工具也相當稀少。

海地是美洲最貧窮的國家，長期飽受犯罪幫派暴力之苦，這些幫派在政治長期不穩定的狀態下，犯下謀殺、強暴、搶劫和綁架等惡行。

為因應「共生」的威脅，海地警察總署已取消所有警員的休假，直至另行通知為止。

根據法新社看到的一則內部訊息，聯合國建議旗下所有員工繼續遠距工作。

與此同時，法國大使館宣布將維持關閉，美國大使館也敦促雇員在家工作。

幫派聯盟「共生」是在警方14日執行一場行動後發出威脅；這場行動在太子港郊區、強大幫派400Mawozo的一處據點造成7名疑似幫派成員喪生。

根據海地當局說法，在行動期間，執法人員被迫摧毀一架支援直升機，以防落入犯罪集團手中。

自2024年初幫派迫使時任總理的亨利（ArielHenry）辭職以來，海地的情勢已顯著惡化。

幫派 海地 搶劫
相關新聞

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

李在明訪阿拉伯聯合大公國 談記憶體晶片、軍售

韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在...

