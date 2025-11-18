海地幫派首腦發出威脅 首都太子港情勢緊張
海地勢力龐大的幫派分子揚言將針對警方一場致命行動採取報復後，暴力肆虐的首都太子港（Port-au-Prince）今天街頭活動大幅減少。
受聯合國制裁、幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）首腦查利塞爾（Jimmy "Barbecue" Cherisier）週末透過社群媒體影片呼籲居民留在家中，並警告說他的人馬將「走上街頭對抗執法部門」。
太子港大部分地區受到橫行幫派的控制，因此民眾普遍聽從了這項威脅。
法新社記者目擊，各級學校今天仍然關閉，市區街頭的大眾運輸工具也相當稀少。
海地是美洲最貧窮的國家，長期飽受犯罪幫派暴力之苦，這些幫派在政治長期不穩定的狀態下，犯下謀殺、強暴、搶劫和綁架等惡行。
為因應「共生」的威脅，海地警察總署已取消所有警員的休假，直至另行通知為止。
根據法新社看到的一則內部訊息，聯合國建議旗下所有員工繼續遠距工作。
與此同時，法國大使館宣布將維持關閉，美國大使館也敦促雇員在家工作。
幫派聯盟「共生」是在警方14日執行一場行動後發出威脅；這場行動在太子港郊區、強大幫派400Mawozo的一處據點造成7名疑似幫派成員喪生。
根據海地當局說法，在行動期間，執法人員被迫摧毀一架支援直升機，以防落入犯罪集團手中。
自2024年初幫派迫使時任總理的亨利（ArielHenry）辭職以來，海地的情勢已顯著惡化。
