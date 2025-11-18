快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

中央社／ 新德里18日專電
印度歷史地標紅堡10日驚傳汽車爆炸，造成至少10人喪生、30多人重傷。美聯社
印度歷史地標紅堡10日驚傳汽車爆炸，造成至少10人喪生、30多人重傷。美聯社

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式搜查。

位於德里（Delhi）的紅堡（Red Fort），10日晚間發生汽車在地鐵站附近爆炸，造成嚴重死傷的悲劇。

印度新聞信託社（PTI）報導，執法單位今天拂曉出擊，前往位於法里達巴德（Faridabad），涉案關係人曾潛伏的一所學校搜查。

印度亞洲國際新聞社（ANI）則是引述消息來源，提到調查單位正加強對紅堡汽車爆炸案的調查，今天一大早也在新德里的25個地方進行突襲檢查。

印度時報（Times of India）指出，與該案相關人士有關連的9家空殼公司正接受調查，這些公司的地址都設在同一個地點。

初步調查顯示，這些公司使用相同的電話、電子郵件，儘管聲稱業務龐大，但從未向主管機關提交相關文件，且透過正規管道發放的工資十分有限，也沒有人力資源聘用紀錄。

關於爆炸案，印度當局調查的重點為有「白領」的恐怖組織網絡，成員似乎都是醫療從業人員、大學相關人員。當局也找到一些關鍵證物，足以說明紅堡汽車爆炸案，及當天另查獲約3000公斤可製成爆裂物的化學物品一案，其背後有嚴密、影響深遠的恐怖行動正在運作。

10日在紅堡的汽車爆炸案，造成逾10人喪命、超過20人受傷，事後有多名醫師因被認為與此案有關遭逮，他們工作、求學的一所大學，也遭有關單位列為重點偵辦。

新德里電視台（NDTV）報導，該校已經出面澄清，表示知道學校有醫師遭調查機構拘留，但那些人除了在學校工作外，和學校本身並無其他關連。

校方聲明提到，有注意到網路上詆毀學校名譽的言論，但都是毫無根據且有誤導性，明顯是要破壞學校聲譽及良好形象，「我們強烈譴責這樣的情況，並否認這些虛假的指控」。

爆炸 印度 新德里
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

沙烏地聖城巴士撞油罐車起火 印度朝聖者至少45死

去年來美中國學生減4% 人數僅次印度 但經濟貢獻更高

與俄做生意的國家 美擬立法授權總統課稅最高500% 切斷普亭金援

相關新聞

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

李在明訪阿拉伯聯合大公國 談記憶體晶片、軍售

韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。