印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式搜查。

位於德里（Delhi）的紅堡（Red Fort），10日晚間發生汽車在地鐵站附近爆炸，造成嚴重死傷的悲劇。

印度新聞信託社（PTI）報導，執法單位今天拂曉出擊，前往位於法里達巴德（Faridabad），涉案關係人曾潛伏的一所學校搜查。

印度亞洲國際新聞社（ANI）則是引述消息來源，提到調查單位正加強對紅堡汽車爆炸案的調查，今天一大早也在新德里的25個地方進行突襲檢查。

印度時報（Times of India）指出，與該案相關人士有關連的9家空殼公司正接受調查，這些公司的地址都設在同一個地點。

初步調查顯示，這些公司使用相同的電話、電子郵件，儘管聲稱業務龐大，但從未向主管機關提交相關文件，且透過正規管道發放的工資十分有限，也沒有人力資源聘用紀錄。

關於爆炸案，印度當局調查的重點為有「白領」的恐怖組織網絡，成員似乎都是醫療從業人員、大學相關人員。當局也找到一些關鍵證物，足以說明紅堡汽車爆炸案，及當天另查獲約3000公斤可製成爆裂物的化學物品一案，其背後有嚴密、影響深遠的恐怖行動正在運作。

10日在紅堡的汽車爆炸案，造成逾10人喪命、超過20人受傷，事後有多名醫師因被認為與此案有關遭逮，他們工作、求學的一所大學，也遭有關單位列為重點偵辦。

新德里電視台（NDTV）報導，該校已經出面澄清，表示知道學校有醫師遭調查機構拘留，但那些人除了在學校工作外，和學校本身並無其他關連。

校方聲明提到，有注意到網路上詆毀學校名譽的言論，但都是毫無根據且有誤導性，明顯是要破壞學校聲譽及良好形象，「我們強烈譴責這樣的情況，並否認這些虛假的指控」。