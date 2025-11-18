李在明訪阿拉伯聯合大公國 談記憶體晶片、軍售

韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在明此行目的之一為向阿聯、埃及等國談軍售。

韓聯社今天報導，李在明接受阿拉伯聯合大公國（UAE）當地媒體採訪時表示，就任後首次訪問中東國家選擇UAE的原因，是要展現韓國政府想深化並發展與UAE關係的堅定意志。

李在明指出，已與UAE總統穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al Nahyan）決定，除了投資、國防、核能、能源等4大核心合作領域外，還要將合作擴大到人工智慧（AI）、健康、文化等未來尖端技術領域。

李在明也表示，韓國是記憶體晶片生產的全球領導者，可成為向UAE供應記憶體晶片的策略性夥伴，「最近OpenAI等全球企業與韓國半導體生產企業間的合作，證明韓國是AI基礎建設中不可或缺的技術夥伴。」

另外，東亞日報報導，這次李在明訪問阿拉伯聯合大公國（UAE）時，不僅總統幕僚同行，軍方人士也出動；將在19日舉行的商務圓桌會議（BusinessRoundtable），三星電子會長李在鎔、韓華集團副會長金東官等人也將出席。

這是因為包括UAE在內的中東國家，預計近期將進行大規模武器採購，UAE與埃及等國家，目前所使用武器大多已達使用壽命，必須進行大規模汰換，「K國防」正瞄準大型出口合約。

報導指出，據悉UAE需汰換的武器包括約390輛戰車、60多架戰機、80多座自走砲等，若UAE全部採購，預估總額將達45億美元（約新台幣1417億元）。李在明的下一個訪問國埃及，預估將進行比UAE更大規模武器汰換。