中央社／ 首爾18日綜合外電報導
南韓總統李在明。(路透)
韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在明此行目的之一為向阿聯、埃及等國談軍售。

韓聯社今天報導，李在明接受阿拉伯聯合大公國（UAE）當地媒體採訪時表示，就任後首次訪問中東國家選擇UAE的原因，是要展現韓國政府想深化並發展與UAE關係的堅定意志。

李在明指出，已與UAE總統穆罕默德（SheikhMohamed bin Zayed Al Nahyan）決定，除了投資、國防、核能、能源等4大核心合作領域外，還要將合作擴大到人工智慧（AI）、健康、文化等未來尖端技術領域。

李在明也表示，韓國是記憶體晶片生產的全球領導者，可成為向UAE供應記憶體晶片的策略性夥伴，「最近OpenAI等全球企業與韓國半導體生產企業間的合作，證明韓國是AI基礎建設中不可或缺的技術夥伴。」

另外，東亞日報報導，這次李在明訪問阿拉伯聯合大公國（UAE）時，不僅總統幕僚同行，軍方人士也出動；將在19日舉行的商務圓桌會議（BusinessRoundtable），三星電子會長李在鎔、韓華集團副會長金東官等人也將出席。

這是因為包括UAE在內的中東國家，預計近期將進行大規模武器採購，UAE與埃及等國家，目前所使用武器大多已達使用壽命，必須進行大規模汰換，「K國防」正瞄準大型出口合約。

報導指出，據悉UAE需汰換的武器包括約390輛戰車、60多架戰機、80多座自走砲等，若UAE全部採購，預估總額將達45億美元（約新台幣1417億元）。李在明的下一個訪問國埃及，預估將進行比UAE更大規模武器汰換。

相關新聞

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

李在明訪阿拉伯聯合大公國 談記憶體晶片、軍售

韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在...

