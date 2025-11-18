菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁斥指控，並稱艾米的言論具有政治動機。

菲律賓防洪工程弊案激起民怨，基督堂教會（Iglesia ni Cristo）16日起在馬尼拉黎薩公園（RizalPark）發動反貪污集會，有民眾要求小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）為大規模貪污負責。

參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）17日站台，指控小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和兩人的長子桑德羅．馬可仕（SandroMarcos）吸毒。

馬拉坎南宮新聞官卡斯楚（Claire Castro）立即在社群平台發布影片予以駁斥，形容這是「情急鋌而走險之舉」，並引述先前的媒體報導佐證說，小馬可仕早在2021年就曾到醫院驗毒，結果顯示陰性反應。

卡斯楚補充，艾米．馬可仕之所以破壞小馬可仕的名聲，有可能是因為政府發動的反貪污調查，即將打擊到她的政治盟友。

另一方面，現為菲律賓眾議院多數黨領袖的桑德羅．馬可仕今天發表聲明，抨擊姑姑的言論「危險且不負責任」，並對姑姑把上一代的恩怨扯到下一代，感到痛心。

桑德羅．馬可仕批評姑姑為了政治野心而犧牲家族和諧與國家穩定，呼籲民眾「團結在真相之前」，勿散布顛覆性言論。

現已因人權罪名控告而被拘留在荷蘭海牙（TheHague）國際刑事法院拘留中心的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），之前也曾多次指控小馬可仕吸毒，小馬可仕均一笑置之。

艾米．馬可仕與小馬可仕之間的裂痕公開化，始自菲律賓政府今年3月配合國際刑事法院（ICC）逮捕杜特蒂。艾米．馬可仕抨擊此舉出賣國家主權。

今年3月在菲律賓期中選舉競選期間，艾米．馬可仕發表聲明，證實自己因政治理念不同，決定離開小馬可仕的競選團隊；艾米．馬可仕稍後得到杜特蒂之女、副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的背書。

艾米．馬可仕於5月12日的投票中，驚險拿下參議院改選的最後一個席次。

