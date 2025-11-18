快訊

傳台積電前高層羅唯仁帶走先進製程2奈米機密 經長：由台積說明

小紛爭成重大對抗 為何此時對日本掀戰？陸方「小事化大」有2盤算

能否打破僵局？中日司局長級磋商結束 日方代表離開反應曝光

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

中央社／ 馬尼拉18日專電
菲律賓總統小馬可仕。路透
菲律賓總統小馬可仕。路透

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁斥指控，並稱艾米的言論具有政治動機。

菲律賓防洪工程弊案激起民怨，基督堂教會（Iglesia ni Cristo）16日起在馬尼拉黎薩公園（RizalPark）發動反貪污集會，有民眾要求小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）為大規模貪污負責。

參議員艾米．馬可仕（Imee Marcos）17日站台，指控小馬可仕、第一夫人麗莎．馬可仕（Liza Araneta-Marcos）和兩人的長子桑德羅．馬可仕（SandroMarcos）吸毒。

馬拉坎南宮新聞官卡斯楚（Claire Castro）立即在社群平台發布影片予以駁斥，形容這是「情急鋌而走險之舉」，並引述先前的媒體報導佐證說，小馬可仕早在2021年就曾到醫院驗毒，結果顯示陰性反應。

卡斯楚補充，艾米．馬可仕之所以破壞小馬可仕的名聲，有可能是因為政府發動的反貪污調查，即將打擊到她的政治盟友。

另一方面，現為菲律賓眾議院多數黨領袖的桑德羅．馬可仕今天發表聲明，抨擊姑姑的言論「危險且不負責任」，並對姑姑把上一代的恩怨扯到下一代，感到痛心。

桑德羅．馬可仕批評姑姑為了政治野心而犧牲家族和諧與國家穩定，呼籲民眾「團結在真相之前」，勿散布顛覆性言論。

現已因人權罪名控告而被拘留在荷蘭海牙（TheHague）國際刑事法院拘留中心的前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），之前也曾多次指控小馬可仕吸毒，小馬可仕均一笑置之。

艾米．馬可仕與小馬可仕之間的裂痕公開化，始自菲律賓政府今年3月配合國際刑事法院（ICC）逮捕杜特蒂。艾米．馬可仕抨擊此舉出賣國家主權。

今年3月在菲律賓期中選舉競選期間，艾米．馬可仕發表聲明，證實自己因政治理念不同，決定離開小馬可仕的競選團隊；艾米．馬可仕稍後得到杜特蒂之女、副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的背書。

艾米．馬可仕於5月12日的投票中，驚險拿下參議院改選的最後一個席次。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

小馬可仕 菲律賓 杜特蒂
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

友邦吐瓦魯總理首次國是訪問 賴總統軍禮迎接

吸毒無照騎車撞死自行車騎士 新竹累犯蔡男遭重判7年10月

獲賴總統軍禮相迎 吐瓦魯總理中文致謝祝願兩國邦誼永固

台南第17例登革熱境外移入 菲律賓男越南探親發病

相關新聞

印度紅堡汽車爆炸案擴大偵辦 凌晨突襲查新德里25處

印度知名景點紅堡10日發生汽車爆炸案，造成多人死亡，相關單位持續深入調查，今天凌晨5時對首都新德里的25個地點進行突襲式...

近年多條電纜受損 北極圈領導人：遠北混合戰威脅增

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybrid warfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其...

菲總統小馬可仕遭親姊指控吸毒 馬拉坎南宮駁斥

菲律賓馬可仕家族分裂進一步白熱化，參議員艾米．馬可仕在公開場合指控弟弟小馬可仕總統吸毒，總統府馬拉坎南宮和小馬可仕之子駁...

血腥鎮壓學運遭判死 孟加拉前總理哈希納：政治報復

孟加拉前總理哈希納因鎮壓學運導致數人死亡，17日遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑；哈希納否認指控，並稱判決「帶有偏見、出於政...

哈佛媒體實驗室被指中國權貴子弟入美後門 國務院調查

波士頓環球報(Boston Globe)日前調查報導指出，哈佛大學教授汪悅進(Eugene Wang)創辦的「中國藝術媒...

李在明訪阿拉伯聯合大公國 談記憶體晶片、軍售

韓國總統李在明目前正訪問阿拉伯聯合大公國，他今天表示，將與阿聯合作AI等尖端技術領域，也可供應AI記憶體晶片。此外，李在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。