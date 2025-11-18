中日為「台灣有事」互槓升溫！ 聯合國回應了
日本首相高市早苗日前表態「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，能行使集體自衛權，引發日中關係急劇惡化。聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）17日在例行記者會回應相關問題，重申聯合國對台灣議題的立場並未改變。
根據聯合國17日例行記者會文字稿，媒體提問中日因「台灣有事、日本有事」引發新一波緊張，並詢問聯合國的正式立場為何時，杜雅里克重申，聯合國立場是「基於先前相關大會的決議」。
媒體並追問官方文件的措辭是否仍稱「中國台灣省」時，杜雅里克回應：「我並不知悉聯大文本有任何修改。我們希望這兩個區域內的重要國家能降低緊張，並恢復對話，以緩和目前局勢。」
再被問到聯合國成員是否應尊重其他國家的領土完整與主權時，杜雅里克強調希望看見緊張局勢降溫，「每一個會員國都應支持並尊重聯合國憲章」。
高市的說法持續在區域發酵，高市曾表態不打算收回言論，引發中方連日來動作頻頻，不僅建議民眾暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈射擊，且又派出海警船進入釣魚台海域。對此，日方已於17日派外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰赴北京協商，會議預計18日舉行。
