回應北韓官媒批評 南韓：持續為緩和緊張努力
北韓中央通信社（KCNA）今天首度發表了對美國批准南韓建造核動力潛艦等協議的回應，對此南韓總統辦公室回應強調，將持續為南北之間的緩和緊張與恢復信任而努力。
韓美高峰會談共同說明資料（Joint Fact Sheet）在14日出爐，內容包括貿易關稅協議、安保協商等，美國也批准南韓建造核動力潛艦。
韓聯社報導指出，北韓中央通信社今天發表評論，首度對此事回應，並批評「這再次正式化、政策化了敵對企圖」；也批評南韓建造核動力潛艦將使整個亞太地區軍事安全形勢變得不穩定，引發骨牌現象。
南韓總統府發言人姜由楨今天回應，與北韓中央通信社的評論立場不同，「政府對北韓沒有敵意或對抗的意圖」。姜由楨也強調，政府的立場是將持續為南北之間的緩和緊張與恢復信任而努力。
姜由楨表示，韓美間的安保合作是為了鞏固安全、守護國家利益，並說：「政府今後也將努力使韓美同盟能為韓半島及區域的和平與穩定作出貢獻。」
