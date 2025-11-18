加拿大卡尼政府驚險通過預算案 避過提前大選危機

快訊

中央社／ 渥太華17日綜合外電報導

加拿大自由黨（Liberal Party）政府今天在國會通過預算案，成功躲過提前大選的危機。

由於自由黨為少數政府，總理卡尼（Mark Carney）必須爭取部分反對黨議員支持或棄權，最終有少數議員選擇不投票，使預算案得以過關。

卡尼表示，此預算案對因應美國總統川普政府的關稅壓力相當關鍵，有助於強化加拿大的經濟自主。

卡尼提出的財政計畫將使加拿大赤字增加至783億加元。

卡尼指出，美國關稅與不確定性可能使加拿大損失約 1.8%國內生產毛額（GDP）。

綠黨（Green Party）議員梅伊（Elizabeth May）宣布支持預算案，因卡尼承諾加拿大將履行巴黎氣候協定（Paris Climate Accord）目標。

保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）則痛批預算案大幅擴張赤字，稱其為「信用卡預算」。

