快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，讓中日關係出現緊張局面。（美聯社）
日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，讓中日關係出現緊張局面。（美聯社）

日本首相高市早苗日前「台灣有事」的相關發言引發中日關係緊張，中國日本商會呼籲兩國政府透過更良好的溝通改善關係。

日經亞洲報導，中國日本商會17日發布聲明指出，高市早苗與中國國家主席習近平於10月31日在南韓舉行的峰會中，曾重申雙方以共同戰略利益為基礎，建立互惠互利關係。

商會希望兩國能維持領袖峰會談所確認的整體方向，並表示商會尋求與兩國政府對話。

日本首相高市早苗本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話被外界解讀為有意以武力介入台海，引發中日關係緊張，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警。

部分日本企業通報已受這場外交風波牽連，包括與中方的會議被延期；中國媒體也報導已有赴日旅遊或行程被取消情事。

一名在中國日企的高層主管說：「我們希望兩國政府能透過對話解決問題，以免出現例如中國抵制日本商品等進一步升級情況。」

高市早苗 台灣有事
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日官員今北京磋商 日媒估日方不會撤回高市相關答辯

陸瘋傳電影「鬼滅之刃」熱映卻提早下檔　網驚：還沒看呀！

高市早苗涉台言論引爆中日緊張 黃暐瀚：台灣人現在最該做3件事

中日矛盾加劇 美退將：不認為高市早苗推動改變對台政策

相關新聞

中國打稀土牌逼退川普但高市扛得住？「15年前事件」讓日本上了一課

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張。彭博分析，中國大陸已先打出「觀光牌」施壓，預計下一步就是稀土出口...

2台灣人闖駐韓美軍基地偷拍戰機！二審判決出爐 調查曝三度遭阻仍混入

朝鮮日報報導，2名台灣男子今年5月在駐韓美軍烏山空軍基地舉行的「2025烏山航展」中，涉嫌未經許可拍攝基地設施與美軍戰機...

繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

日本小學館旗下周刊《News Post Seven》18日爆料，自民黨內高市派議員間在傳，現任日本首相高市早苗正醞釀靖國...

美駐日大使再嗆中國！點名陸海警船闖釣魚台海域「不會改變美決心」

中日近來因日相高市早苗「台灣有事」的國會答詢關係緊張升溫，中國連日來動作頻頻，不僅建議暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈...

「台灣有事」與「斬首論」互不相讓 中日問題短期內恐無解

日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日銜命前往北京。時事通訊...

伊拉克國會大選 蘇達尼聯盟勝出但新政府難產

伊拉克選舉的最終結果今天顯示，總理蘇達尼領導的政治集團贏得最多席位，但由於各方為達成多數優勢而持續角力，新政府的成立可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。