高市早苗「台灣有事」談話延燒 在華日企呼籲中日溝通修好
日本首相高市早苗日前「台灣有事」的相關發言引發中日關係緊張，中國日本商會呼籲兩國政府透過更良好的溝通改善關係。
日經亞洲報導，中國日本商會17日發布聲明指出，高市早苗與中國國家主席習近平於10月31日在南韓舉行的峰會中，曾重申雙方以共同戰略利益為基礎，建立互惠互利關係。
商會希望兩國能維持領袖峰會談所確認的整體方向，並表示商會尋求與兩國政府對話。
日本首相高市早苗本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話被外界解讀為有意以武力介入台海，引發中日關係緊張，中國先後建議公民暫時避免前往日本、發布留學預警。
部分日本企業通報已受這場外交風波牽連，包括與中方的會議被延期；中國媒體也報導已有赴日旅遊或行程被取消情事。
一名在中國日企的高層主管說：「我們希望兩國政府能透過對話解決問題，以免出現例如中國抵制日本商品等進一步升級情況。」
