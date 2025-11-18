以色列媒體：數百名巴勒斯坦人被安排離開加薩

以色列媒體報導，有數百名加薩的巴勒斯坦人近期經由包機抵達不同國家，航程由以色列公民在愛沙尼亞註冊的神秘顧問公司安排。全球正密切關注，以色列是否意圖推動巴勒斯坦人從加薩「自願移民」。

巴勒斯坦外交部數日前已公開警告加薩居民，避免落入讓自己流離失所的人口走私圈套。

以色列媒體「國土報」（Haaretz）16日報導，匿名消息人士透露，3批共約350名巴勒斯坦人從以色列第2大機場拉蒙（Ramon）搭機，被運送至印尼、馬來西亞和南非。

國土報調查後發現，組織航程者是一家註冊於愛沙尼亞的顧問公司，負責人擁有以色列和愛沙尼亞雙重國籍，且該公司與以色列國防部的「自願移民局」（Voluntary Migration Bureau）有關聯。

匿名消息人士稱，該公司向巴勒斯坦人以每人約2000美元的價格收費，提供飛往遙遠國家的包機座位。

該公司網站顯示從事諮詢和人力資源招聘業務，以「Al Majd Europe」協會名義運作。該協會成立於德國，並在東耶路撒冷設有辦事處。然而，網站未提供電話號碼或聯絡地址，且儘管該公司聲稱與15個全球組織合作，也未列出合作夥伴名單。

此外，協會網站詳列「加薩自願移民條件」，並明確指出由一家愛沙尼亞註冊公司「Talent Globus」負責組織航班。

國土報搜尋愛沙尼亞商業登記處資料庫顯示，「Talent Globus」約在一年前由林德（Tomer YanarLind）創立。公司文件顯示，林德出生於1989年，擁有以色列和愛沙尼亞雙重國籍，在過去10年中，曾在英國成立過4家公司，其中3家目前已停止營業。林德在其領英（LinkedIn）頁面上表示，自己的工作是「協助加薩人」。

國土報調查顯示，近幾個月來，該公司已安排多架包機從拉蒙機場運送加薩民眾離境。此表明飛航活動並非獨立事件，有越來越多人透過系統組織方式離開加薩地區。

報導引述匿名消息人士說法，民眾先被集中到加薩中部指定地點，經過初步安全檢查後，再被轉移到由以色列控制的克瑞沙洛（Kerem Shalom）關卡，最後搭乘特別安排的巴士前往拉蒙機場登上包機。但乘客在起飛前24小時內才被告知起飛時間。

阿拉伯電視台（Alarabiya News）報導，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）證實，一架從加薩走廊出發，載有153名巴勒斯坦人的包機前不久降落在約翰尼斯堡的坦波國際機場（OR Tambo）。

阿拉伯電視台報導，拉瑪佛沙認為，這些乘客似乎是「從」加薩「驅逐」出來，且「飛機運人行動」很可疑，有明顯意圖要將巴勒斯坦人從加薩驅趕出境。

這些乘客護照並未出現平常應由以色列加蓋的出境章，也沒有明確的住宿安排或後續回程計畫。在當地人道主義組織協助下，130人根據標準90天免簽政策獲准入境，其餘23人則在稍後被繼續載往馬來西亞等其他目的地。

以色列極右翼部長先前即曾明確表示，加薩唯一解決方案是讓加薩巴勒斯坦居民「自願」撤離。

阿拉伯電視台指出，在過去兩年以色列對加薩窮追不捨的空襲砲擊期間，阿拉伯和國際官員曾多次警告，加薩有流離失所和被破壞殆盡的風險。聯合國官員也表示，以色列試圖使這片土地「不宜居住」。

聯合國人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員格里菲斯（Martin Griffiths）去年1月報告表示，以色列持續軍事行動已使加薩不適宜居住。