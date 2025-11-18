繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本首相高市早苗（左）10月31日在APEC慶州峰會場邊與中國國家主席習近平握手。美聯社
日本首相高市早苗（左）10月31日在APEC慶州峰會場邊與中國國家主席習近平握手。美聯社

日本小學館旗下周刊《News Post Seven》18日爆料，自民黨內高市派議員間在傳，現任日本首相高市早苗正醞釀靖國神社參拜計畫，可能選在12月26日這天突然行動。此日期正是12年前（2013年）安倍晉三第二次上台後，唯一一次以首相身份參拜靖國神社的日子。

文章分析，這天被視為「X Day」（執行日），主要原因是年底外交與國會日程相對空檔：國會閉會、耶誕節後外國元首多放假、亞洲鄰國領袖也進入年假模式，外交抗議與媒體關注度會降到最低，相較8月15日終戰紀念日或春秋例大祭，政治與外交「制約最少」。

高市早苗從議員時代起，幾乎每年春秋例大祭與8月15日都堅持參拜靖國神社，從未缺席。報導指出，她上任首相後雖暫時低調，但保守派支持者持續施壓，要求她實現「首相參拜」的競選承諾，此次「電擊參拜」被視為最可行的突破方式。

若成真，這將是安倍2013年後，首位現任首相參拜靖國神社。政論家藤井嚴喜說，這是高市「繼承安倍遺志」的象徵動作，選在12月26日是合理的。

安倍晉三在2013年12月26日，正好是他第二次上任首相滿一周年當天，以現任首相身分親自前往靖國神社參拜，全程約30分鐘，穿著正式燕尾服、由神職人員引導、本人獻上玉串料（參拜費用），並在參拜後公開發表談話。

靖國神社 安倍晉三 高市早苗
