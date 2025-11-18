快訊

烤箱裡的美國史：真男人才不會吃鹹派？

T1718解約新壽「一條件」才願分手 蔣萬安盼本周先簽協議書

普發1萬怎麼用？他驚訝一票朋友買1物 網喊不夠花：買個菜就沒了

聽新聞
0:00 / 0:00

伊拉克國會大選 蘇達尼聯盟勝出但新政府難產

中央社／ 巴格達17日綜合外電報導
伊拉克選舉的最終結果今天顯示，總理蘇達尼領導的政治集團贏得最多席位。 法新社
伊拉克選舉的最終結果今天顯示，總理蘇達尼領導的政治集團贏得最多席位。 法新社

伊拉克選舉的最終結果今天顯示，總理蘇達尼領導的政治集團贏得最多席位，但由於各方為達成多數優勢而持續角力，新政府的成立可能仍需數月之久。

路透社報導，下一屆政府將需在美國與伊朗的影響力間維持微妙平衡。它必須管理數十個親伊朗的武裝團體，這些團體對自身領導人比對國家更忠誠，還得面對華府要求解散這些民兵組織的與日俱增壓力。

選舉委員會表示，蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）所屬的陣營在擁有329席的國會中，以46席拔得頭籌。

根據選舉委員會公布的結果，主要在伊拉克西部和北部以遜尼派為主地區獲得支持的進步黨（TaqaddumParty）贏得27席；前總理馬里奇（Nouri al-Maliki）的法律國家聯盟（State of Law）贏得29席；而庫德民主黨（KDP）則獲得26席。

根據委員會，伊拉克國會選舉的最終總投票率達到56.11%。

伊拉克什葉派執政聯盟在選舉結果公布後表示，他們認為自己是國會中最大的政治集團。該聯盟在蘇達尼出席的會議後發聲明表示，將著手提名下一階段的總理人選。

儘管蘇達尼尋求連任，但許多心灰意冷的年輕選民認為，這次投票只是既有政黨瓜分伊拉克石油財富的手段。

然而，他試圖將自己塑造成在歷經多年動盪後，能帶領伊拉克走向成功的領導人，並聲稱他已經開始對抗那些當初扶植他上台的既有政黨。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

伊朗外長：美國未準備好進行公平公正核談判

伊朗攔截貨船並引入領海 為6月來首見扣押油輪事件

伊拉克國會大選 專家：結果料不會帶來重大改變

伊拉克國會選舉投票率高 區域各方密切關注

相關新聞

中國打稀土牌逼退川普但高市扛得住？「15年前事件」讓日本上了一課

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張。彭博分析，中國大陸已先打出「觀光牌」施壓，預計下一步就是稀土出口...

2台灣人闖駐韓美軍基地偷拍戰機！二審判決出爐 調查曝三度遭阻仍混入

朝鮮日報報導，2名台灣男子今年5月在駐韓美軍烏山空軍基地舉行的「2025烏山航展」中，涉嫌未經許可拍攝基地設施與美軍戰機...

繼承安倍遺志！ 高市早苗傳密謀耶誕節後閃電參拜靖國神社

日本小學館旗下周刊《News Post Seven》18日爆料，自民黨內高市派議員間在傳，現任日本首相高市早苗正醞釀靖國...

美駐日大使再嗆中國！點名陸海警船闖釣魚台海域「不會改變美決心」

中日近來因日相高市早苗「台灣有事」的國會答詢關係緊張升溫，中國連日來動作頻頻，不僅建議暫時避免赴日旅遊，更在黃海展開實彈...

「台灣有事」與「斬首論」互不相讓 中日問題短期內恐無解

日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發中國大陸強烈反彈，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日銜命前往北京。時事通訊...

伊拉克國會大選 蘇達尼聯盟勝出但新政府難產

伊拉克選舉的最終結果今天顯示，總理蘇達尼領導的政治集團贏得最多席位，但由於各方為達成多數優勢而持續角力，新政府的成立可能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。