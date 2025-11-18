伊拉克國會大選 蘇達尼聯盟勝出但新政府難產

伊拉克選舉的最終結果今天顯示，總理蘇達尼領導的政治集團贏得最多席位，但由於各方為達成多數優勢而持續角力，新政府的成立可能仍需數月之久。

路透社報導，下一屆政府將需在美國與伊朗的影響力間維持微妙平衡。它必須管理數十個親伊朗的武裝團體，這些團體對自身領導人比對國家更忠誠，還得面對華府要求解散這些民兵組織的與日俱增壓力。

選舉委員會表示，蘇達尼（Mohammed Shia al-Sudani）所屬的陣營在擁有329席的國會中，以46席拔得頭籌。

根據選舉委員會公布的結果，主要在伊拉克西部和北部以遜尼派為主地區獲得支持的進步黨（TaqaddumParty）贏得27席；前總理馬里奇（Nouri al-Maliki）的法律國家聯盟（State of Law）贏得29席；而庫德民主黨（KDP）則獲得26席。

根據委員會，伊拉克國會選舉的最終總投票率達到56.11%。

伊拉克什葉派執政聯盟在選舉結果公布後表示，他們認為自己是國會中最大的政治集團。該聯盟在蘇達尼出席的會議後發聲明表示，將著手提名下一階段的總理人選。

儘管蘇達尼尋求連任，但許多心灰意冷的年輕選民認為，這次投票只是既有政黨瓜分伊拉克石油財富的手段。

然而，他試圖將自己塑造成在歷經多年動盪後，能帶領伊拉克走向成功的領導人，並聲稱他已經開始對抗那些當初扶植他上台的既有政黨。