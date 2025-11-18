北韓官媒評論 批核動力潛艦將使亞太情勢不穩

快訊

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

針對韓美在14日發表共同說明資料，北韓中央通信社今天發表了3800多字評論，並批評，南韓建造核動力潛艦將使整個亞太地區軍事安全形勢變得不穩定，引發骨牌現象。

美國白宮在14日上傳了韓美高峰會談共同說明資料（Joint Fact Sheet），南韓總統李在明當天也針對這份資料發表聲明，內容包括貿易、安保協商等，美國也批准南韓建造核動力潛艦。

根據韓聯社今天報導，北韓中央通信社（KCNA）今天首度發表了對此事的評論，「顯示了美韓要對我們的國家保持敵對到底的對抗意志，以及未來將更加危險地進化的美韓同盟」。

對於南韓獲得核動力潛艦建造批准，北韓表示，「這將使除了朝鮮半島地區以外，整個亞太地區的軍事安全形勢變得不穩定，並在全球範圍造成難以控制核武的嚴重事態發展」。

北韓指出，南韓擁有核動力潛艦是走向「自行核武裝」布局，會在地區引發「核骨牌現象」，導致更激烈的軍備競爭。北韓指出，美國讓南韓取得鈾濃縮與用後核燃料再處理權限，是為南韓成為「準核武保有國」鋪路。

北韓批評，韓美造船合作與關稅協定是「主從關係的深化」。北韓也採取與中國一樣的立場，批評共同說明資料中提及維持台灣海峽和平與穩定，「這是否定地區內主權國家的領土完整與核心利益」。

不過韓聯社報導指出，北韓這次對共同說明資料的反應並非以正式聲明或談話，而是以評論形式發表，並未直接批評美國總統川普或南韓總統李在明，也未刊登在北韓人民接觸的「勞動新聞」上。

對於這篇評論，南韓慶南大學極東問題研究所教授林乙出分析，「可以看出北韓以近乎認命般、帶著冷嘲意味的旁觀者視角，暗示對南韓、對美國認知的結構性變化，並表示他們打算以中長期的觀點來應對。」

