委內瑞拉女醫生 訊息批評總統馬杜洛判刑30年

中央社／ 加拉加斯17日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。(美聯社)
委內瑞拉總統馬杜洛。(美聯社)

委內瑞拉人權組織今天表示，1名醫生因在WhatsApp語音訊息批評總統馬杜洛（Nicolas Maduro），遭法院以叛國罪處以30年徒刑。

法新社報導，65歲的歐洛斯柯（Marggie Orozco）因「叛國、煽動仇恨與陰謀罪」被判處最高刑罰。社區領袖檢舉她發送1條被認為是不忠誠的訊息，而此訊息的具體內容與接收者均未公開。

歐洛斯柯是在2024年8月於委內瑞拉西部城鎮聖胡安．迪．科隆（San Juan de Colon）被捕。當時馬杜洛連任總統，委內瑞拉陷入危機，反對派與數十個國家均指責大選舞弊。

馬杜洛宣稱勝選引發民眾抗議，導致2400人被捕，但大多數人在幾個月內獲釋。

抗議活動結束後，馬杜洛敦促支持者檢舉「法西斯主義者」，這個詞通常用來指稱反對派成員。

據委內瑞拉人權組織JEP表示，歐洛斯柯在拘留期間，心臟病曾2次發作。

委內瑞拉非政府組織「刑事司法論壇」（ForoPenal）表示，委內瑞拉監獄中約有882名「政治犯」。

馬杜洛
