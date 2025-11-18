COP30直擊／各國部長抵達貝倫 著手展開艱困政治談判

聯合國氣候峰會（COP30）正式邁入第二周，本周開始進入關鍵政治談判，各國氣候與環境相關部門部長陸續抵達貝倫。COP30執行長托妮（Ana Toni）在第二周開幕首日（巴西時間17日下午）的記者會上表示，關於氣候融資、國家自定貢獻（NDC3.0）、單邊貿易措施、透明度等棘手議題，首份談判進展草案將由主辦國巴西於周二（貝倫時間18日）提交。

經過上周的技術問題磋商後，44個議程項目已提交文本草案，但仍有許多議題尚未達成共識，例如全球適應氣候變遷目標（GGA）指標和融資成長倍數、金額，以及最具爭議的4大關鍵議題，包括氣候融資、貿易、透明度與「國家自定貢獻」（NDC3.0）減碳目標。主席團在開始第二周談判開始前一晚發布一份文件，匯集上周會議各方提出的想法，以及本屆峰會可能產生的最終成果形式。

根據主席團發布的文件，本屆峰會可能不會像過往一樣發布協定，較有可能是著重在提出解決方案建議，以行動計畫、執行計畫，或主辦國巴西多次強調的「Mutirão（集體努力）決議」等形式發布。

在各國部長抵達後，將先舉行為期兩日的高級別官員全體會議，讓各國部長代表國家發布立場和聲明。諸多小國都在會議上訴求「不遺落任何人」的公正轉型，以及儘速談定調適目標及相關融資。非洲塞拉利昂（獅子山共和國）環境與氣候變遷部長阿布杜萊（Jiwoh Emmanuel Abdulai）直言：「小國沒有造成太多氣候暖化，卻深受其害，這是不公正的」，談判速度太慢，世界沒有時間浪費，期待本屆峰會能在調適議題取得進展，「人民現在就需要支持」。

上個月剛遭受颶風梅麗莎襲擊的牙買加經濟成長部長薩穆達（Matthew Samuda）則說，梅麗莎在不到24小時之內改變了每個牙買加人的詩活，這是氣候變遷新階段的具體證據，「我們並非這場危機的始作俑者，我們也絕不甘願做受害者」，呼籲主要碳排國履行承諾。

托妮表示，最初一些國家要求從第一份摘要中刪除某些議題，但經過討論後，COP30主席國被要求提交一份關於氣候融資、國家自定貢獻（NDC3.0）、單邊貿易措施、透明度等4項議題的決定草案，即第一份草案，之後將於閉幕日當天（巴西時間21日）提交涵蓋其他討論議題的第二份草案。

各議題也已選定負責推進談判的部長級會議代表，皆由發展中國家與已開發國家各一配對組成。其中受關注的資金議題，由英國和肯亞負責推進；埃及和西班牙負責減緩氣候變遷影響，牽涉關鍵的減少碳排。調適議題由德國和甘比亞負責，今年備受討論的公正轉型由波蘭和墨西哥負責，澳洲和印度負責推動將清潔能源技術從已開發國家轉移到開發中國家的技術議題，智利和瑞典則負責氣候中的性別平等議題。

除了4大關鍵議題，今年峰會還有兩個路線圖，以及巴西倡議的熱帶雨林永續基金（TFFF）正在密切討論，可能將成為本屆峰會提出的成果之一。兩個路線圖分別是「巴庫到貝倫1.3兆美元路線圖」，目標是為氣候融資討論出可執行的路徑，包括私部門投入、國際金融改革等，以達到去年COP29提出的2035年為發展中國家提供1.3兆美元氣候融資目標。

另一是淘汰化石燃料路線圖。該路線圖由巴西總統魯拉在COP30召開前的領導人峰會上提出，目前有多種轉型方案正在討論。巴西環境部長席瓦（Marina Silva）接受衛報採訪時表示，路線圖的參與是自發性的，呼籲各國拿出勇氣，正視逐步淘汰化石燃料的必要性。不過，席瓦雖對路線圖表示贊同，但並未明確承諾巴西將遵守該路線圖。