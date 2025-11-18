美海軍作戰部長對高市「台灣有事」言論不意外 「提豐」系統撤出日本

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本岩國美國陸戰隊航空站在9月15日的媒體採訪活動期間，展示「提豐」陸基飛彈系統，此舉是美國陸戰隊與日本自衛隊舉行的年度軍演「決心之龍」一部分。路透
美國海軍作戰部長柯德爾（Daryl Caudle）上將17日在東京接受《日經新聞》等媒體採訪時，對日本首相高市早苗近日關於「台灣有事」的相關言論表示：「不能說感到意外」。

高市7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，在日本現行的「安全保障法制」下，能行使集體自衛權，加劇中日兩國的緊張局勢。柯德爾則指出：「我只能說，存亡這個詞的分量很重，而我們有時解讀未必相同」，但「我能理解她對此非常關切的立場」。

美國與日本對於中國大陸若攻擊台灣將如何回應一直保持「戰略模糊」，一些觀察家認為，高市的言論讓北京更容易解讀東京的意圖。不過，柯德爾表示：「就我所知，目前沒有任何表態改變我們的任何計畫、現行行動或既定演習，也沒有改變我們與日本海上自衛隊的合作與協調。」

就美國已批准南韓建造核動力攻擊潛艦一事，柯德爾表示，可以理解南韓的動作勢必讓日本思考是否跟進，但建造核子潛艦並非一夕之間就能完成，而是需要大量討論，並強調日本需要提高國防開支。他表示，希望看到日本將國防開支提高到GDP的5%，不必局限於目前設定的2%目標。

南華早報則引述日媒報導，就在高市的「台灣有事」言論使緊張局勢迅速升溫之際，日本防衛省17日證實，美國陸軍的「提豐」（Typhon）陸基中程能力（MRC）飛彈系統已從日本撤離。

「提豐」系統可發射「戰斧」對地巡弋飛彈與SM-6防空飛彈，射程最遠達1,800公里，從日本發射可涵蓋北京、上海與中國東部多個人口稠密省份。該系統自9月起部署於山口縣岩國基地，用於美日「決心之龍2025」（Resolute Dragon 2025）聯合演習，官方理由為需測試戰時快速轉換能力。

報導並指出，中國與俄羅斯曾就此提出抗議。防衛省先前在部署時則強調這是暫時措施，將在演習於9月25日落幕後約一周內撤出。京都新聞報導，防衛省中國四國防衛局17日通知岩國市，部署於岩國基地的「提豐」已完成撤離。

