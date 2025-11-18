快訊

周六迎小雪…命理師曝黃金10分鐘 用1杯水開運納財

川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，他將在某個時間與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對話，同時不排除派美軍進入委內瑞拉。

法新社報導，川普發表這番談話之際，正值美國在委內瑞拉外海大規模增兵，引發緊張局勢。華盛頓指控馬杜洛領導一個具有恐怖組織行為模式的販毒集團，威脅美國國家安全。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）對記者說：「在某個時間，我會與他對話。」他並說，馬杜洛「對美國並不好」。

當被詢及是否排除派美軍進入委內瑞拉時，川普回答：「不，我不排除這個。我什麼都不排除。」

他並說：「我們必須應對委內瑞拉帶來的問題。他們從監獄把數十萬人送進我們國家。」

在此同時，川普並表示，如果有必要，他可能會授權在墨西哥境內對可疑販毒集團採取軍事行動。

當記者問他是否會批准在墨西哥進行反毒行動時，川普回答說：「我會在墨西哥發動攻擊以杜絕毒品流入美國嗎？我不反對。為了阻止毒品，一切方法都在選項之內。」

川普 馬杜洛 美國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

普發2000元 川普：聖誕節前來不及 將明年發放

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

川普態度急轉彎！改口挺公開淫魔富豪文件 美媒揭可能原因

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

相關新聞

為出兵找理由？美擬將委內瑞拉毒販列恐怖組織

美國國務卿魯比歐十六日聲明，擬自廿四日起將所謂的委內瑞拉「太陽組織」列為外國恐怖組織（ＦＴＯ）。美國總統川普同日證實，此...

獨島事件擴大 南韓海軍延後與日本搜救訓練

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂十一月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。

衣索比亞爆發馬堡病毒疫情 衛生部通報3死

衣索比亞不到1週前宣布爆發馬堡病毒疫情，該國衛生部今天表示，已有3人因感染馬堡病毒死亡

外媒：敘利亞擬移交維吾爾族聖戰士給中國

敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）展開首次訪中行程之際，2名消息人士今天告訴法新社，大馬士革當局...

血腥鎮壓學運遭判死 哈希納稱判決出於政治動機

孟加拉前總理哈希納（Sheikh Hasina）今天因鎮壓學運導致數人死亡，遭孟加拉國際戰犯法庭判處死刑。哈希納否認指控...

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

孟加拉國際戰犯法庭今天判處被趕下台的前總理哈希納（SheikhHasina）死刑，結束歷時數月的審判，法庭認定她去年下令...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。