川普：願與馬杜洛對話 不排除向委內瑞拉派兵
美國總統川普今天表示，他將在某個時間與委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）對話，同時不排除派美軍進入委內瑞拉。
法新社報導，川普發表這番談話之際，正值美國在委內瑞拉外海大規模增兵，引發緊張局勢。華盛頓指控馬杜洛領導一個具有恐怖組織行為模式的販毒集團，威脅美國國家安全。
川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）對記者說：「在某個時間，我會與他對話。」他並說，馬杜洛「對美國並不好」。
當被詢及是否排除派美軍進入委內瑞拉時，川普回答：「不，我不排除這個。我什麼都不排除。」
他並說：「我們必須應對委內瑞拉帶來的問題。他們從監獄把數十萬人送進我們國家。」
在此同時，川普並表示，如果有必要，他可能會授權在墨西哥境內對可疑販毒集團採取軍事行動。
當記者問他是否會批准在墨西哥進行反毒行動時，川普回答說：「我會在墨西哥發動攻擊以杜絕毒品流入美國嗎？我不反對。為了阻止毒品，一切方法都在選項之內。」
