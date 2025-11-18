為出兵找理由？美擬將委內瑞拉毒販列恐怖組織

美國國務卿魯比歐十六日聲明，擬自廿四日起將所謂的委內瑞拉「太陽組織」列為外國恐怖組織（ＦＴＯ）。美國總統川普同日證實，此舉可供美軍鎖定攻擊委內瑞拉總統馬杜洛個人的資產及委內瑞拉基礎設施。

美國國務院新聞稿寫道，馬杜洛及其親信均不代表委內瑞拉合法政府，且「太陽組織」與其他已被指定的外國恐怖組織，包括「阿拉瓜火車」和「西納羅亞集團」，必須對遍及北半球的恐怖暴力和走私毒品至美歐負責。

根據該新聞稿，「太陽組織」由馬杜洛及委內瑞拉其他高官掌控，「他們腐蝕委內瑞拉軍隊、情報單位、立法與司法部門；美國將持續藉由一切手段，維護我們的國家利益，並切斷對毒品恐怖分子的資金與資源支持」。

川普十六日也在佛州對媒體說，美國國務院此舉代表美軍可鎖定馬杜洛在委內瑞拉的資產及基礎設施，「但我們並沒有說要這麼做；可能會和馬杜洛有些討論，看看結果怎樣」。

川普還強調，委內瑞拉想要談，但並未對此詳述。川普並聲稱，不認為美國政府對委內瑞拉採取軍事行動需美國國會授權。但他宣稱，願讓美國國會議員持續知悉美國政府在此事上的作為。

歐洲智庫國際危機組織（ＩＣＧ）研究員菲爾．岡森直言，「太陽組織」並不存在，這是媒體說的，藉此指涉馬杜洛政府涉及毒品走私。但岡森表示，儘管它不是一個正式組織，但不代表沒有委內瑞拉軍方人員或政府官員涉及毒品交易。

美國南方司令部十六日聲明，「福特號」航艦打擊群已駛入加勒比海地區，旨在遵照川普「瓦解跨國犯罪組織，打擊毒品恐怖主義，以捍衛美國本土」的指令。美國陸軍部長德里斯科同日也聲明，陸軍將隨時準備在川普及國防部長赫塞斯一聲令下採取行動。

自九月初以來，美軍已在加勒比海和東太平洋攻擊廿多艘「販毒船」，擊斃至少八十三人。