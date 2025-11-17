衣索比亞爆發馬堡病毒疫情 衛生部通報3死

快訊

中央社／ 阿迪斯阿貝巴17日綜合外電報導
圖為世衛組織2005年在安哥拉北部一處疑似馬爾堡病毒感染者的住家進行勘查。(路透)
衣索比亞不到1週前宣布爆發病毒疫情，該國衛生部今天表示，已有3人因感染馬堡病毒死亡。

法新社報導，馬堡病毒（Marburg virus）是目前已知最致命的病原體之一。如同伊波拉（Ebola），馬堡病毒會引發嚴重出血、發燒、嘔吐和腹瀉，潛伏期為21天。

馬堡病毒也跟伊波拉一樣是透過體液接觸傳播，致死率介於25%至80%之間。

這是衣索比亞紀錄上首次馬堡病毒疫情，爆發疫情的地點為金卡市（Jinka），當地位於首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）西南方約430公里，與南蘇丹及肯亞邊界相距數百公里。

衛生部在臉書（Facebook）表示：「17起疑似病例已接受檢驗，且已確認有3人死於馬堡病毒。」

衛生部指出，另外還有3名死者曾出現症狀，但尚未經實驗室確認死因。

衣索比亞衛生當局還說：「129名接觸過患者的人正在進行自我隔離並接受密切監控。」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）14日證實，衣索比亞南部已發現至少9起馬堡病毒病例。

