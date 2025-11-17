外媒：敘利亞擬移交維吾爾族聖戰士給中國

敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）展開首次訪中行程之際，2名消息人士今天告訴法新社，大馬士革當局打算把來自維吾爾族的聖戰士移交北京。

敘利亞新伊斯蘭主義政府去年底推翻長期執政的巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）政權後，試圖與過去的聖戰組織路線劃清界線，並設法在受到國際孤立多年後重建該國外交地位。

2011年敘利亞爆發內戰後，中國維吾爾族穆斯林前往當地參戰、對抗阿塞德政權，許多人加入以維吾爾族為主的聖戰組織「土耳其斯坦伊斯蘭黨」（Turkistan Islamic Party），該組織以敘利亞伊德利布省（Idlib）為據點。

敘利亞匿名政府消息人士告訴法新社，維吾爾族聖戰士的議題預計列入席巴尼訪中議程內，並補充說「根據中方要求，大馬士革打算分批移交這些戰士」。這名人士還說，中國拒絕讓這些戰士整合至新成立的敘利亞軍隊。

第2名駐敘利亞外交消息人士指出：「敘利亞近期打算移交400名維吾爾族戰士至中國。」