孟加拉哈希納：從總理到違反人道罪被判絞刑

中央社／ 達卡17日綜合外電報導

孟加拉實施威權統治的前總理哈希納（Sheikh Hasina），去年下令鎮壓由學生發起的抗議運動，導致逾千人喪生後出逃，法庭今天以違反人道罪判她絞刑，正式宣告其垮台。

法新社報導，哈希納過去因帶領孟加拉經濟快速成長一度受到讚譽，2024年8月，她在憤怒群眾衝入總理官邸時，乘直升機逃往鄰國印度，從此下落不明。

批評者指控她將政敵收監、施行嚴厲反媒體法令，並縱容包括殺害反對派人士在內的大規模人權侵害。

現年78歲的哈希納，被法院命令返國接受審判，以認定是否須負起指揮大屠殺的責任時，仍拒絕出庭。

聯合國統計，2024年7月至8月間，這場由學生主導的起義造成多達1400人喪生。

貪汙指控

達卡法院今天裁定哈希納三項違反人道罪成立，包括煽動、下令殺人及未阻止暴行，判處她死刑。

首席檢察官伊斯蘭（Tajul Islam）表示，哈希納是「所有罪行的核心人物」。

這場自6月1日開庭的審判，數月來有多方證人出庭，詳述哈希納如何下令大規模屠殺。

哈希納獲國家指定律師協助辯護，她則稱這場審判是「法律笑話」。

證人之一是一名曾因槍擊臉部毀容的男子。檢方同時播出警方經比對無誤、屬哈希納本人的錄音，內容顯示她直接命令安全部隊「對示威者動用致命武器」。

哈希納今年7月已因藐視法庭罪遭缺席定罪，被判處6個月徒刑，她目前仍面臨多項貪汙案件，涉案者包括其女兒、聯合國高級官員瓦塞德（Saima Wazed）及姪女、英國國會議員希狄克（Tulip Siddiq），全數否認相關指控。

與吉亞的恩怨情仇

哈希納是帶領孟加拉於1971年獨立的革命家拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）之女。當年美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）曾將孟加拉形容為「無望國（basket case）」，哈希納則帶領這個國家實現飛躍成長。

1975年發生政變時，哈希納年僅27歲，並身處海外，其父親拉曼時任總理，於政變中遇害。

哈希納流亡6年後返國，並曾短暫與吉亞（KhaledaZia）領導的孟加拉民族主義黨（BNP）結盟，協力於1990年推翻軍事強人厄夏德（Hussain MuhammadErshad）。

然而聯盟很快破裂，雙方的對立成為孟加拉政壇主軸。

哈希納1996年首度出任總理，2001年敗給吉亞。2007年政變後，兩人都因貪汙罪入獄。

2008年哈希納再度掌權，帶領依賴成衣出口的孟加拉經濟大幅成長。

這個曾被視為世界最貧困之一的國家，自2009年以來，經濟年均成長超過6%，2021年人均所得超越印度。

哈希納一直執政直至遭推翻。

國際危機組織（International Crisis Group）分析師基恩（Thomas Kean）在判決後表示：「現在哈希納在孟加拉重返政壇的可能性非常渺茫。」

她的政敵吉亞現年80歲，雖曾在哈希納執政時長年遭軟禁，仍將參加預定2026年2月舉行的大選。

外界普遍認為，其領導的BNP勝算最高。

