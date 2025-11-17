奈及利亞西北部中學槍響 武裝分子綁架25女學生

快訊

中央社／ 拉哥斯17日綜合外電報導

奈及利亞警方表示，一群幫派分子今天持槍襲擊了奈及利亞西北部的一所女子中學，綁架了25名女學生。

法新社報導，警方表示，這個犯罪幫派攜帶精良的武器，四處開槍，在當地時間凌晨4時（格林威治標準時間3時）左右襲擊位於凱比州（Kebbi state）的一所公立綜合女子中學。

警方在聲明中指出，雖然已部署警力，但不幸的是，這些匪徒嫌疑犯已翻越學校圍牆，並將25名女學生從宿舍綁架至不明地點。

路透社報導，一名基於安全考慮要求匿名的教師受訪時說，副校長馬庫庫（Hassan Yakubu Makuku）在抵抗槍手時遭殺害，另有一名保全人員受傷。

