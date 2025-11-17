加薩停火情勢穩定 德國將解除對以色列軍售限制

快訊

中央社／ 柏林17日綜合外電報導

德國政府今天宣布，將解除8月對以色列實施的武器出口限制，這些武器可能被用於加薩走廊

法新社報導，德國政府發言人希勒（SebastianHille）向記者表示：「針對以色列的武器出口限制…將予以解除。」他還說，此項決定「將於11月24日生效」。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）解釋8月之所以限制軍售，是回應以色列政府當時宣布擴大對加薩市軍事行動計畫。

希勒今天說：「我們一直表示，會依據當地情勢發展，檢討這項作法。」

他並說：「自10月10日以來，加薩一直維持停火局面，整體情勢也獲得根本穩定。」這也成為解除限制的基礎。

希勒說：「我們期望各方都遵守相關協議」，包括「維持停火、提供大規模人道援助」。

加薩走廊 以色列 德國
