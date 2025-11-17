波蘭火車司機通報鐵路受損 總理證實遭爆炸裝置破壞

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）今天證實，昨天發生在首都華沙（Warsaw）至東南部城市盧布林（Lublin）鐵路線上的爆炸事故是人為破壞所致。

路透社報導，波蘭當局先前曾指出，波蘭作為援助烏克蘭的樞紐要道，在俄烏戰爭中扮演重要角色，因此容易成為人為破壞的目標。俄羅斯則一再否認有此類犯行。

波蘭當地警方昨天表示，火車司機通報，波蘭中部鐵路線遭到破壞。

圖斯克在社群媒體平台X上證實：「爆炸裝置摧毀了鐵路軌道。」

他說，緊急救援人員和檢察機關正在現場開展調查工作，「在同一條鐵路線上，靠近盧布林的路段也發現了受損情況」。