示威出現要小馬可仕下台聲音 菲總統府：僅一小撮人

中央社／ 馬尼拉17日專電

菲律賓防洪工程弊案延燒數月，宗教團體與民團昨天起在大馬尼拉地區發動接連3天示威，有示威者要求總統小馬可仕下台。總統府馬拉坎南宮回應，反對者僅為一小撮人，可能是涉貪分子。

7月爆發的防洪工程弊案金額龐大，激起民怨。基督堂教會（Iglesia ni Cristo）和「團結人民倡議」組織（UPI）分別在馬尼拉黎薩公園（Rizal Park）和奎松市（Quezon City）人民力量革命紀念碑前發動3天示威。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，多名退休將領昨天現身UPI示威現場，有站台者要求小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）辭職，也有人呼籲軍方撤回對政府的支持。

自1986年以來，菲律賓發生過2次「人民力量」革命，造成政權更迭，另還有10多次流產軍變，軍變話題迄今依然敏感。

總統府通訊辦公室（PCO）代理主任葛梅茲（DaveGomez）今天在DZMM廣播電台表示，只有一小撮人想要小馬可仕下台，並暗示這些人很可能牽涉防洪工程弊案，擔心被查。

葛梅茲說，防洪工程弊案是由小馬可仕本人於7月時揭發，之後採取許多措施肅貪，包括成立獨立調查委員會、將涉案承包商停權及整頓基礎設施監管部門等。

另一方面，內政部長芮慕拉（Jonvic Remulla）警告，部分人士在示威活動中的言論「已接近煽動叛亂」，這類發言在民主社會沒有存在空間。

芮慕拉強調，雖然憲法保障言論自由，但煽動叛亂危及國家安定，發言者應負責任。

他說，有關防洪弊案，政府相關部門會調查真相、問責，透過正當法律程序來處分應該負責的人。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）稍早前多次表示，軍隊從歷史學到教訓，不會以非憲法手段干預政治。

小馬可仕 弊案 菲律賓
