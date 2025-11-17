歐洲再傳無人機侵擾事件 丹麥阿爾堡機場短暫關閉

快訊

中央社／ 哥本哈根17日綜合外電報導

丹麥北部阿爾堡機場（Aalborg Airport）當局指出，昨晚因發現附近空域有無人機活動，機場暫時關閉數小時，成為近期歐洲一系列不明無人機侵擾事件中的最新一起。

丹麥航行服務局（Naviair）發言人艾利亞森（JanEliassen）今天告訴法新社：「昨晚9時30分至11時15分（格林威治標準時間20時30分至22時15分），因出現可疑無人機活動，機場暫停所有起降作業。」

他表示，這次機場關閉影響了4架班機。

將近2個月前，丹麥境內接連出現不明無人機，導致當局禁止民用無人機飛行長達一週，以確保10月1日及2日在哥本哈根舉行的2場歐洲高峰會安全無虞。

9月底開始出現不明無人機前，丹麥宣布將首度採購遠程精準武器，理由是俄羅斯在「未來幾年」構成威脅，幾天後便發生不明無人機飛行事件。

丹麥調查人員至今未能查出肇事者，但總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）已將矛頭指向俄國。

