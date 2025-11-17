菲接棒2026東協主席國 外長：盼完成南海行為準則

快訊

中央社／ 馬尼拉17日綜合外電報導

菲律賓外交部長拉薩洛今天表示，期盼菲國明年接任東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國期間能夠完成制定南海行為準則，並表示東南亞國家與中國對此已逐漸形成共識。

路透社報導，拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）表示，11個東南亞國家組成的東協與中國正針對南海行為準則（COC）進行磋商，這份文件應具法律約束力。

東協與中國早在2002年就承諾制定南海行為準則，但經過15年才開始討論，至今進展緩慢。拉薩洛在記者會中表示：「我認為東協與中國已形成一種將會達成行為準則的共識。」

拉薩洛強調：「這確實是我們的目標，我認為完成並提出這份準則也是整個東協、甚至中國的共同期望。」

北京聲稱擁有幾乎整片南海的主權，常派海警船和海上民兵船維權巡航，部分鄰國指責中國此舉帶有侵略意味，並導致其他國家在各自專屬經濟海域內的漁業和能源活動受擾。

第47屆東協峰會10月底在馬來西亞首都吉隆坡舉行，根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）新聞稿，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在全體會議中發言說，菲國明年接棒擔任東協輪值主席，將積極推動「東協願景2045」（ASEAN Vision 2045），打造具韌性與包容性的區域共同體。

明年的東協輪值主席原為緬甸，但因緬甸陷於內亂，由菲律賓提早接棒。

小馬可仕表示，東協在促進地區穩定、合作與進步的事務上扮演要角。

他也說，即使面對挑戰，菲律賓仍將致力於全面落實南海共同行為宣言（DOC），同時推動制訂出「有效、有實質內容且符合國際法」的南海行為準則，以管理南海相關各方的行為。

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

孟加拉國際戰犯法庭今天判處被趕下台的前總理哈希納（SheikhHasina）死刑，結束歷時數月的審判，法庭認定她去年下令...

南韓軍方提議與北韓會談 釐清軍事分界線

南韓軍方今天就非武裝地區（DMZ）內軍事分界線（MDL）基準線設定的問題，正式向北韓提出軍事會談邀請，以避免未來在邊境地...

安理會17日表決美決議案 聚焦加薩部署國際維和部隊

聯合國安全理事會預定今天表決美國所擬定、強化川普總統加薩和平計畫的決議案，焦點在國際維和部隊的部署。華盛頓警告，若未及時...

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對

學者曝美國核武「戰略前提錯誤」！陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

華爾街日報報導，隨著新一輪核武競賽揭開序幕，美國已不再像冷戰時期只需應對單一對手，如今同時遭遇俄羅斯與中國大陸兩個實力相...

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今...

