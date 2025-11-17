法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

孟加拉國際戰犯法庭今天判處被趕下台的前總理哈希納（SheikhHasina）死刑，結束歷時數月的審判，法庭認定她去年下令鎮壓由學生發起的抗議運動，導致多人死亡。

路透社報導，這項判決是幾十年來對孟加拉前領導人最嚴重的司法行動，距離預計於明年2月初舉行的國會大選僅剩數月。

哈希納所屬的孟加拉人民聯盟（Awami League）已被禁止參與選舉，外界擔心今天的判決可能在投票前引發新一波動亂。

位於首都達卡的孟加拉國際戰犯法庭（InternationalCrimes Tribunal），在高度戒備下宣判，哈希納則於去年8月逃往印度缺席審判。

哈希納因「違反人道罪」（crimes against humanity）被判無期徒刑，並因在鎮壓學生運動期間導致數人死亡被判處死刑。

死刑宣判時，法庭內響起歡呼與掌聲。這項判決可向最高法院提出上訴。

但哈希納的兒子兼顧問瓦塞德（Sajeeb Wazed）在判決前夕告訴路透社，除非經由民主選舉產生、並有人民聯盟參與的新政府上台，否則他們不會提出上訴。

孟加拉學生團體去年7月因為反對公務員職缺配額制度發起示威，時任總理的哈希納下令警方鎮壓，引發流血。去年8月，哈希納宣布辭職並逃往國外，且拒絕接受孟加拉當局依違反人道罪名對她發出的逮捕令。