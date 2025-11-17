南韓軍方提議與北韓會談 釐清軍事分界線

南韓軍方今天就非武裝地區（DMZ）內軍事分界線（MDL）基準線設定的問題，正式向北韓提出軍事會談邀請，以避免未來在邊境地區發生衝突。

韓國國防部國防政策室長金洪哲今天就「非武裝地區軍事分界線相關會談提案」發表談話，表示北韓軍方今日在非武裝地區內軍事分界線一帶設置戰術道路及鐵欄杆，並埋設地雷，部分人員在作業過程中越過軍事分界線，多次發生越界入侵南韓情況。

他說，南韓軍方目前都依照作戰執行程序進行警告廣播或開火示警，將北韓軍人驅離南韓境內，這種狀況不斷發生，導致非武裝地區內的緊張局勢加劇，很有可能發展成兩韓軍事衝突。

為預防這種偶發衝突，緩解軍事緊張局面，南韓軍方認為有必要設定軍事分界線基準線，因此提出會談邀請，「具體會談日程、場所等都可以透過板門店商議」，金洪哲說，這項提案是為了緩解朝鮮半島緊張局勢及恢復兩韓軍事信賴關係，期待北韓積極快速的回應。

由於兩韓軍事熱線目前處於斷聯，這次提案據稱是透過聯合國軍司令部與北韓軍方的聯絡管道傳達。

據韓聯社報導，兩韓在1953年7月27日簽訂停戰協議後，同年8月為標示軍事分界線，以500公尺以內的間隔設置了1200多個標示牌；但在1973年發生聯合國軍維修標示牌時遭北韓軍方槍擊事件後，軍事分界線標示牌就未再進行維護，目前約只剩下200多個。

金洪哲說明，在多數標示牌已損壞的狀況下，兩韓在部分區域對於分界線的認定有所差異，這也導致北韓軍方去年4月開始在非武裝地區內進行作業後，反覆發生越界事件。

南韓總統辦公室也在國防部發表談話後表示，軍事分界線標示物大部分已經遺失，兩韓對部分區域的警戒線認定有所差異，希望藉由這次會談提案預防兩韓之間的偶發衝突，緩解緊張局勢。

兩韓在2000年後曾舉行2次部長級軍事會談、10次將軍級軍事會談及40次實務會議，但在2018年10月舉行將軍級會談後，至今已超過7年未再舉行軍事會談。