快訊

籃球／假球案後「沒臉見人」 涉案球員籃壇消失

鴻海與日廠合作電動巴士傳最快明年開始生產 1月先成立新公司

台中賓士炸街團圍毆滅火器大叔 8歹徒全數落網送辦

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓軍方提議與北韓會談 釐清軍事分界線

中央社／ 首爾17日專電
距離軍事分界線僅1.5公里的都羅展望台，乃是南韓最北端展望台，館內對於拍照有嚴格規定。記者陳睿中／攝影
距離軍事分界線僅1.5公里的都羅展望台，乃是南韓最北端展望台，館內對於拍照有嚴格規定。記者陳睿中／攝影

南韓軍方今天就非武裝地區（DMZ）內軍事分界線（MDL）基準線設定的問題，正式向北韓提出軍事會談邀請，以避免未來在邊境地區發生衝突。

韓國國防部國防政策室長金洪哲今天就「非武裝地區軍事分界線相關會談提案」發表談話，表示北韓軍方今日在非武裝地區內軍事分界線一帶設置戰術道路及鐵欄杆，並埋設地雷，部分人員在作業過程中越過軍事分界線，多次發生越界入侵南韓情況。

他說，南韓軍方目前都依照作戰執行程序進行警告廣播或開火示警，將北韓軍人驅離南韓境內，這種狀況不斷發生，導致非武裝地區內的緊張局勢加劇，很有可能發展成兩韓軍事衝突。

為預防這種偶發衝突，緩解軍事緊張局面，南韓軍方認為有必要設定軍事分界線基準線，因此提出會談邀請，「具體會談日程、場所等都可以透過板門店商議」，金洪哲說，這項提案是為了緩解朝鮮半島緊張局勢及恢復兩韓軍事信賴關係，期待北韓積極快速的回應。

由於兩韓軍事熱線目前處於斷聯，這次提案據稱是透過聯合國軍司令部與北韓軍方的聯絡管道傳達。

據韓聯社報導，兩韓在1953年7月27日簽訂停戰協議後，同年8月為標示軍事分界線，以500公尺以內的間隔設置了1200多個標示牌；但在1973年發生聯合國軍維修標示牌時遭北韓軍方槍擊事件後，軍事分界線標示牌就未再進行維護，目前約只剩下200多個。

金洪哲說明，在多數標示牌已損壞的狀況下，兩韓在部分區域對於分界線的認定有所差異，這也導致北韓軍方去年4月開始在非武裝地區內進行作業後，反覆發生越界事件。

南韓總統辦公室也在國防部發表談話後表示，軍事分界線標示物大部分已經遺失，兩韓對部分區域的警戒線認定有所差異，希望藉由這次會談提案預防兩韓之間的偶發衝突，緩解緊張局勢。

兩韓在2000年後曾舉行2次部長級軍事會談、10次將軍級軍事會談及40次實務會議，但在2018年10月舉行將軍級會談後，至今已超過7年未再舉行軍事會談。

軍事 北韓 南韓
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

南韓對中示好 官方表述東北亞順序統一為「韓中日」

經典賽／「南韓怪力男」領銜強悍打線 中華隊須謹慎提防

中日關係惡化 南韓樂天觀光大漲超過9.5%

日韓交流賽／南韓啦啦隊成嬌點 日媒點李珠珢是「富邦至寶」

相關新聞

法庭認定血腥鎮壓學運 孟加拉前總理哈希納被判死刑

孟加拉國際戰犯法庭今天判處被趕下台的前總理哈希納（SheikhHasina）死刑，結束歷時數月的審判，法庭認定她去年下令...

南韓軍方提議與北韓會談 釐清軍事分界線

南韓軍方今天就非武裝地區（DMZ）內軍事分界線（MDL）基準線設定的問題，正式向北韓提出軍事會談邀請，以避免未來在邊境地...

安理會17日表決美決議案 聚焦加薩部署國際維和部隊

聯合國安全理事會預定今天表決美國所擬定、強化川普總統加薩和平計畫的決議案，焦點在國際維和部隊的部署。華盛頓警告，若未及時...

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對

學者曝美國核武「戰略前提錯誤」！陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

華爾街日報報導，隨著新一輪核武競賽揭開序幕，美國已不再像冷戰時期只需應對單一對手，如今同時遭遇俄羅斯與中國大陸兩個實力相...

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。