日本接連與鄰國齟齬 首爾推遲日韓聯合搜救演習

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

日本「讀賣新聞」今天引述日、韓政府消息人士披露，韓國海軍已通知日方，將推遲原定11月下旬與日本海上自衛隊的聯合搜救演習。

日本防衛省一名高層告訴讀賣新聞，將另行安排聯合搜救演習日期。

這項日韓聯合搜救演習自1999至2017年間共舉行10次，2018年12月因日本巡邏機遭韓國巡防艦火控雷達鎖定爭端而中斷，原本今年打算重啟這項演習，作為雙邊恢復防務合作的象徵。

韓國「中央日報」指出，韓方推遲演習似為回應日本近期拒絕為韓國空軍「黑鷹」（Black Eagles）飛行表演隊提供空中加油支援，理由是飛越獨島（日本稱為竹島，日韓之間在這座島存有主權爭議）。

在日本拒絕提供加油支援後，韓方也知會日本，將不派軍樂隊參加即將由日本自衛隊舉辦的音樂祭活動。

韓聯社報導，在日本近日公開展示一座博物館擴建、內容涉及聲索獨島主權後，韓國14日召見日本外交官提出抗議。

韓國外交部向日本駐韓大使館總括公使松尾裕敬表達「強烈遺憾」，敦促日方關閉這座宣揚對日本海（韓國稱東海）礁岩群領土主張的博物館。

日本近期擴建位於東京的「領土．主權展示館」。展館建於2018年，內容宣示包括日本對獨島及其他與中國、俄羅斯存在類似領土爭議島嶼的主權。

日本近期接連傳出與鄰國齟齬。除與韓國外，日本因首相高市早苗本月7日表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力的情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」；這番話遭中國解讀為有意以武力介入台海衝突而引發中日關係緊張。

此外俄國塔斯社（TASS）報導，俄羅斯外交部11日表示，無限期禁止包括日本外務省發言人北村俊博在內的30名日本公民入境俄羅斯。除北村之外，名單中還包括一些日媒記者及多所日本大學的教授。

俄國外交部在聲明中說：「為回應東京方面持續針對我國及與特殊軍事行動相關的所謂制裁措，我們決定對30 名日本公民實施無限期入境禁令。」自俄國2022年2月入侵烏克蘭以來，日本多次對俄祭出制裁。

日本 外交部
相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對

學者曝美國核武「戰略前提錯誤」！陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

華爾街日報報導，隨著新一輪核武競賽揭開序幕，美國已不再像冷戰時期只需應對單一對手，如今同時遭遇俄羅斯與中國大陸兩個實力相...

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今...

