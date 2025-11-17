中方不滿高市早苗談台灣有事 東京北京論壇延期

日本民間非營利組織「言論NPO」今天宣布，原定本月下旬與中國方面共同主辦的「第21屆東京、北京論壇」延期，原因是中方不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言。

共同社中文網報導，「東京、北京論壇」聚集著中日兩國政治、經濟和學界人士，這個論壇從2005年起每年舉辦，過往曾在COVID-19延燒期間改為線上進行。這屆論壇原訂本月22日到24日在北京舉辦。

「朝日新聞」報導，言論NPO說明，中方通知「依據目前的日中關係狀況，選擇延期」。

言論NPO也表示，要求延期的具體原因為中方主張「高市早苗首相就台灣問題的挑釁發言與武力威嚇，中方經過嚴正抗議後仍不撤回錯誤立場」。

另外，共同社今天引述消息人士披露，中國駐大阪總領事館已經決定中止原訂於21日在廣島市舉辦的日中交流活動。先前發布爭議性言論的中國駐大阪總領事薛劍，原訂參加這場活動。

日方相關人士透露，中方說明，中止是出於「維安問題」。這場活動名為「第8屆西日本地區日中友好交流大會」。

日本執政黨自民黨已經通知黨內相關人士，不要參加大阪總領事館主辦的活動。

高市本月7日表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。她這番話引發北京當局強烈反彈，且被中方認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽。

薛劍於8日在社群平台X就高市的言論發文表示，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」。他後來刪除該則貼文，但貼文內容已引發日方抗議。

中、日已經分別召見對方的大使提出抗議。

後來，中方本月14日深夜突然通知，建議中國公民近期避免前往日本，接著又於16日晚間建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。雙方關係變得緊繃之際，日本今天派外務省官員金井正彰前往北京。

日本媒體推測，日方派金井赴北京，是希望緩和雙方關係。