快訊

鄭麗文會黃國昌敲定周三登場 國民黨5人出席名單曝光

中職／獅隊證實林安可加盟西武 蘇泰安期待成為台灣之光

35年回憶沒了！丹丹漢堡「高雄大社店」突宣告熄燈 在地人不捨

中方不滿高市早苗談台灣有事 東京北京論壇延期

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本民間非營利組織「言論NPO」今天宣布，原定本月下旬與中國方面共同主辦的「第21屆東京、北京論壇」延期，原因是中方不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言。

共同社中文網報導，「東京、北京論壇」聚集著中日兩國政治、經濟和學界人士，這個論壇從2005年起每年舉辦，過往曾在COVID-19延燒期間改為線上進行。這屆論壇原訂本月22日到24日在北京舉辦。

「朝日新聞」報導，言論NPO說明，中方通知「依據目前的日中關係狀況，選擇延期」。

言論NPO也表示，要求延期的具體原因為中方主張「高市早苗首相就台灣問題的挑釁發言與武力威嚇，中方經過嚴正抗議後仍不撤回錯誤立場」。

另外，共同社今天引述消息人士披露，中國駐大阪總領事館已經決定中止原訂於21日在廣島市舉辦的日中交流活動。先前發布爭議性言論的中國駐大阪總領事薛劍，原訂參加這場活動。

日方相關人士透露，中方說明，中止是出於「維安問題」。這場活動名為「第8屆西日本地區日中友好交流大會」。

日本執政黨自民黨已經通知黨內相關人士，不要參加大阪總領事館主辦的活動。

高市本月7日表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。她這番話引發北京當局強烈反彈，且被中方認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽。

薛劍於8日在社群平台X就高市的言論發文表示，「那種擅自闖入的骯髒頭顱，就應該毫不猶豫斬掉」。他後來刪除該則貼文，但貼文內容已引發日方抗議。

中、日已經分別召見對方的大使提出抗議。

後來，中方本月14日深夜突然通知，建議中國公民近期避免前往日本，接著又於16日晚間建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。雙方關係變得緊繃之際，日本今天派外務省官員金井正彰前往北京。

日本媒體推測，日方派金井赴北京，是希望緩和雙方關係。

日本 中方 北京
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

高市早苗「台灣有事」衝擊中日關係 蕭旭岑：台灣恐受波及

玩火自焚 …中官媒輪番砲轟高市 人民日報直指「武力威脅」

賴總統再籲韓國瑜聲援沈伯洋 綠黨團：政府負全責全力保護

相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

疑中國無人機靠近與那國島台灣間空域 日戰機緊急升空

日本防衛省自衛隊今天表示，一架疑似中國無人機最近在日本與那國島和台灣間飛行，為此航空自衛隊戰機緊急升空應對

學者曝美國核武「戰略前提錯誤」！陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

華爾街日報報導，隨著新一輪核武競賽揭開序幕，美國已不再像冷戰時期只需應對單一對手，如今同時遭遇俄羅斯與中國大陸兩個實力相...

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。