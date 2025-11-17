伊朗外長：美國未準備好進行公平公正核談判

快訊

中央社／ 杜拜16日綜合外電報導

美國總統川普上週暗示可能與伊朗舉行核談判後，伊朗外交部長阿拉奇今天表示，華府目前對德黑蘭的態度顯示出尚未準備好進行「公平公正的談判」。

路透社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）在伊朗首都德黑蘭（Tehran）一場名為「國際法遭受攻擊」的會議中指出，「美國不能指望透過談判取得它在戰爭中無法獲得的事物。」

他補充說，伊朗一向準備好透過外交途徑解決問題，但不會接受以強迫對方接受自己立場為前提的談判。

出席同一場會議的伊朗副外交部長哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）指控華府「把談判當成作秀」，藉此推動其戰時目標。

自以色列6月空襲伊朗核子及軍事設施、美國也對伊朗核設施發動攻擊以來，試圖重啟核談判之舉均告失敗。

美國與歐洲盟友及以色列指控說，德黑蘭利用核子計畫掩飾其發展核武製造能力的企圖。伊朗則表示境內核計畫僅用於和平目的。

今年6月以色列與伊朗爆發12日戰爭前，德黑蘭和華府已舉行5輪間接核談判，但過程中遇到一些阻礙，例如美國希望伊朗放棄國內的鈾濃縮行動。

伊朗 美國 外交部
