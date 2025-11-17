快訊

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中央社／ 東京17日綜合外電報導
相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔。美聯社
中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今天表示，這不符合雙方領袖先前確認的方向性。

高市本月7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

她這番話被北京當局視為問題，且被中方認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽。中方因此要求高市撤回言論。

而中國駐大阪總領事薛劍也就高市的發言，發表斬首言論，引發日方反彈。中、日已經分別召見對方的大使提出抗議。

雙方關係變得緊繃之際，中方本月14日突然通知，建議中國公民近期避免前往日本，接著又於16日晚間發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。日本媒體解讀，這可能是北京當局針對高市言論的反制措施。

日本今天派出外務省亞洲大洋洲局長金井正彰訪問北京，預計與中國外交部亞洲局長劉勁松等人會談。日媒預測，這場會面很可能會提到高市「台灣有事」的相關發言。

日本放送協會（NHK）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔，今天在記者會就中方的措施指出，「包含觀光與留學等領域在內，猶如要減少兩國人員交流的通知，不符合（雙方）領袖先前確認推動戰略互惠關係以及打造建設性且穩定關係的大方向性」。

木原接著說，「已經強烈要求中方妥善處理此事。日本政府將會持續注視中方一連串措施帶來的影響，並適當因應」。

關於金井訪問北京，木原僅回應，「日中之間，會進行日常性的各層級溝通，不一一評論其中細節」。

對於中國海警局的船隻昨天駛入釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域日本宣稱的「領海」，木原今天就此主張，「已經透過外交途徑嚴正抗議此舉違反國際法，並強烈要求迅速離開。此事令人感到極為遺憾且無法接受，今後將冷靜且堅定地因應。」

日本 中方 北京
