陸駐大阪總領事薛劍原要出席 中日友好活動因安全戒備問題取消

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

2025-11-17 12:31