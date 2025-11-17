快訊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

「你媽死了！」女暴斃遭同居男友載走 兒報案…警攔車尋獲屍體

捍衛母校尊嚴！電機系校友發400份雞排：台大生絕不匿名

涉強迫勞動遭義抵制 新疆番茄糊出口銳減堆積成山

中央社／ 羅馬16日綜合外電報導
番茄糊示意圖。圖／ingimage
番茄糊示意圖。圖／ingimage

新疆強迫勞動疑雲影響，中國今年對番茄糊重鎮義大利的出口量大幅下滑。

英國「金融時報」報導，業界分析人士指出，中國西部的新疆地區近年擴大番茄種植與加工，但因銷往義大利及其他西歐市場的銷量大幅縮水，如今累積大量滯銷的番茄糊庫存。

義大利農牧協會（Coldiretti）一直大力推動保護本國番茄產品，反對中國番茄糊以不到義大利農民成本一半的價格湧入市場。

義大利番茄製品品牌Mutti執行長穆堤（FrancescoMutti）表示：「這是一場重要的勝利，也是非常正面的訊號。」

自從部分義大利企業被發現將中國番茄糊混入宣稱為義大利製的產品後，歐洲對番茄供應鏈的審視更加嚴格。義大利是全球最大番茄製品出口國之一。-

追蹤全球番茄加工業的Tomato News估計，中國目前累積60萬至70萬公噸番茄糊庫存，約等同於6個月的出口量。

2025年第3季，中國番茄糊出口總量較2024年同期減少 9%，但銷往西歐國家的出口量暴跌67%，義大利的採購量更大減76%。

Tomato News主席史達偉（Martin Stilwell）表示：「顯然，歐洲已成為難以出口的市場。」

中國海關數據顯示，2025年頭9個月對義大利的番茄加工品出口額從去年的逾7500萬美元大跌至不到1300萬美元。

中國將維吾爾族為主的新疆打造成低成本、出口導向的番茄糊生產基地，由大型國企主導，其中一家是新疆生產建設兵團旗下企業。

Tomato News資料顯示，中國2024年將1100萬公噸鮮番茄加工為番茄糊，較2021年的480萬公噸大幅成長。但在歐洲需求崩跌之下，2025年加工量預計將減半以上至370萬公噸。

史達偉表示：「他們正為銷售困難所苦，這也解釋為何必須減產——否則只會在中國累積越來越多庫存。」

新疆番茄產業長期面臨強迫維吾爾人勞動的指控。2021 年，美國以此為由禁止進口新疆番茄糊。

北京方面則表示，有關新疆使用強迫勞動的指控「完全是反華勢力捏造的謊言」，已被「事實所駁斥」。

英國廣播公司（BBC）去年的紀錄片指稱，一些維吾爾族囚犯與被拘留者被迫採收番茄，而這些番茄經由義大利加工後可能流入英國超市。該報導敦促擔憂醜聞的零售商向義大利加工商施壓，要求不要使用中國番茄糊。

義大利 番茄 新疆
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

足球／挪威大勝義大利 1998年以來首度晉級世界盃

義大利披薩店公審台灣遊客 同團網紅揭內幕：獲店家同意卻又被羞辱

辱罵台灣遊客小氣惹議 義大利披薩店老闆道歉

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

學者曝美國核武「戰略前提錯誤」！陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

華爾街日報報導，隨著新一輪核武競賽揭開序幕，美國已不再像冷戰時期只需應對單一對手，如今同時遭遇俄羅斯與中國大陸兩個實力相...

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今...

中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」論，引起中國大陸強烈反彈，北京政府呼籲中國人民避免前往日本，且中國三大國營航空公司也在同天宣布，前往日本的航班能免費退票與改期，藉此打擊日本觀光業。不過日籍媒體人矢板明夫認為，中國恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。