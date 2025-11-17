沙國王儲將訪美會晤川普 聚焦核能和AI合作

沙烏地阿拉伯實質領導人18日將訪問白宮，與美國總統川普會談，旨在深化數十年來在石油與安全領域的合作，同時拓展在商業、科技乃至核能方面的關係。

路透社報導，這將是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）自2018年沙國特工在伊斯坦堡殺害沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）以來首次訪問美國，此事件曾在全球引起軒然大波。美國情報機構認定，穆罕默德．沙爾曼批准對哈紹吉這位知名專欄作家的拘捕或殺害行動。

穆罕默德．沙爾曼則否認下令執行該行動，但承認作為王國的實質領導人應負起責任。

7年多之後，全球最大經濟體美國和全球最大石油生產國沙烏地阿拉伯希望推進兩國關係。

川普正尋求兌現今年5月訪問沙國期間，所獲得的6000億美元投資承諾。他當時避談人權議題，預計此次也會延續這種作法。

穆罕默德．沙爾曼在地區局勢動盪之際尋求安全保障，並希望取得人工智慧（AI）技術，以及推動民用核能計畫相關協議的進展。

沙國納伊夫阿拉伯安全科學大學（Naif ArabUniversity for Security Sciences）的國際關係講師阿爾加希揚（Aziz Alghashian）表示：「哈紹吉的暗殺事件已經成為過往。」