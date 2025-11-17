沙國王儲將訪美會晤川普 聚焦核能和AI合作
沙烏地阿拉伯實質領導人18日將訪問白宮，與美國總統川普會談，旨在深化數十年來在石油與安全領域的合作，同時拓展在商業、科技乃至核能方面的關係。
路透社報導，這將是沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）自2018年沙國特工在伊斯坦堡殺害沙國記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）以來首次訪問美國，此事件曾在全球引起軒然大波。美國情報機構認定，穆罕默德．沙爾曼批准對哈紹吉這位知名專欄作家的拘捕或殺害行動。
穆罕默德．沙爾曼則否認下令執行該行動，但承認作為王國的實質領導人應負起責任。
7年多之後，全球最大經濟體美國和全球最大石油生產國沙烏地阿拉伯希望推進兩國關係。
川普正尋求兌現今年5月訪問沙國期間，所獲得的6000億美元投資承諾。他當時避談人權議題，預計此次也會延續這種作法。
穆罕默德．沙爾曼在地區局勢動盪之際尋求安全保障，並希望取得人工智慧（AI）技術，以及推動民用核能計畫相關協議的進展。
沙國納伊夫阿拉伯安全科學大學（Naif ArabUniversity for Security Sciences）的國際關係講師阿爾加希揚（Aziz Alghashian）表示：「哈紹吉的暗殺事件已經成為過往。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言