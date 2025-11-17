聽新聞
日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議
讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。自日本中止替南韓空軍軍機提供加油支援以來，日韓的防衛交流接連被擱置，不過兩國政府仍希望避免影響雙邊關係，力求讓事態趨於平息。
這項共同訓練原本是讓兩國艦艇合作確認救援行動流程的演練。1999年至2017年共舉辦10次，但自2018年南韓驅逐艦使用火控雷達照射海上自衛隊哨戒機事件後便中斷至今。因此，這次重啟共同訓練被日本防衛省高層定位為「強化合作的象徵」。
外界認為，這次延期與日本拒絕韓軍使用自衛隊基地加油有關。南韓軍機10月底曾在島根縣竹島（韓方稱獨島）周邊飛行，日本11月上旬得知後決定撤回加油許可。
根據日本防衛省高層，雙方將重新調整共同訓練的舉行時間。另一名高層也強調，「在進入冷卻期的同時，持續保持溝通十分重要。」
南韓軍樂隊先前也取消本月13至15日在東京舉行的演出。日本自衛隊高層認為，韓方此舉恐是顧及國內對日關係的敏感輿論。防衛大臣小泉進次郎則強調，此事不會拉開日韓距離，雙方仍盼維持合作；南韓政府人士也表示，盼此次取消成為「一連串爭議的最後收尾」。
