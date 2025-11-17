快訊

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本與南韓原訂11月舉行共同搜救訓練將延後，外界推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。圖為日本島根縣竹島，即南韓的獨島。路透
日本與南韓原訂11月舉行共同搜救訓練將延後，外界推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。圖為日本島根縣竹島，即南韓的獨島。路透

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因與日本取消提供南韓軍機空中加油有關。自日本中止替南韓空軍軍機提供加油支援以來，日韓的防衛交流接連被擱置，不過兩國政府仍希望避免影響雙邊關係，力求讓事態趨於平息。

這項共同訓練原本是讓兩國艦艇合作確認救援行動流程的演練。1999年至2017年共舉辦10次，但自2018年南韓驅逐艦使用火控雷達照射海上自衛隊哨戒機事件後便中斷至今。因此，這次重啟共同訓練被日本防衛省高層定位為「強化合作的象徵」。

外界認為，這次延期與日本拒絕韓軍使用自衛隊基地加油有關。南韓軍機10月底曾在島根縣竹島（韓方稱獨島）周邊飛行，日本11月上旬得知後決定撤回加油許可。

根據日本防衛省高層，雙方將重新調整共同訓練的舉行時間。另一名高層也強調，「在進入冷卻期的同時，持續保持溝通十分重要。」

南韓軍樂隊先前也取消本月13至15日在東京舉行的演出。日本自衛隊高層認為，韓方此舉恐是顧及國內對日關係的敏感輿論。防衛大臣小泉進次郎則強調，此事不會拉開日韓距離，雙方仍盼維持合作；南韓政府人士也表示，盼此次取消成為「一連串爭議的最後收尾」。

日本 南韓 自衛隊
相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

美國與多個阿拉伯和穆斯林國家發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會迅速通過一項決議案，支持美國總統川普的加薩和平方案；美國的最新...

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

中官媒：日若武力介入台海 恐全國淪為戰場

日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」的言論，觸碰北京敏感神經。中國解放軍報16日在4...

