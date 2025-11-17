中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，讓中日關係出現緊張局面。（美聯社）
日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」論，引起中國大陸強烈反彈，北京政府呼籲中國人民避免前往日本，且中國三大國營航空公司也在同天宣布，前往日本的航班能免費退票與改期，藉此打擊日本觀光業。不過日裔台籍媒體人矢板明夫認為，中國恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。

矢板明夫在臉書分享看法，中國外交部深夜發布突襲式公告，呼籲國民避免前往日本，聲稱「在日中國人安全受到威脅」。然而，這完全是無稽之談。事實上，現在赴日旅遊的中國遊客依然絡繹不絕，普遍都享有極佳的體驗，幾乎沒有聽說任何針對中國人的安全問題，反而是在中國的日本人越來越不安，從去年中國發生日本男童遭殺害事件，今年更在多地接連出現日本人遭中國民眾毆打的案例。到底是誰真正面臨安全風險，一目了然。

針對中國國營航空公司宣布「去日本航班可免費退票、改期」，矢板明夫則認為，這不是「保護國民」，而是政治操作，目的就是為了削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓。至於是否會對日本造成威脅，去年（2024年）約有690萬名中國旅客造訪日本，因此陸客是日本觀光市場重要的客源，矢板明夫分析，北京深知這一點，所以選擇以「旅遊禁令」作為武器，希望影響日本地方經濟，進而讓自民黨內反高市派趁勢壯大，看能不能逼高市首相下台。這就是中方真正的政治算計。

最後是「北京此舉是否會影響高市」？矢板明夫指出，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性。目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，屬於罕見的強勢政權。日本民眾都看得非常清楚，中國此舉不是「安全考量」，而是公然以經濟手段干涉日本內政。短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。但若中國持續升級施壓，並在其他領域加碼，日本政治環境仍可能受到波動。自民黨目前為少數執政，必須加快改革腳步，讓民眾看到成果，才能在長期的對抗中站得更穩。

文末，矢板明夫表示，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持。台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐。如果台灣民眾有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣，希望高市早苗首相挺住。

日本旅遊 矢板明夫
相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

學者曝美國核武「戰略前提錯誤」！陷1打2劣勢 台海開戰「捉襟見肘」

華爾街日報報導，隨著新一輪核武競賽揭開序幕，美國已不再像冷戰時期只需應對單一對手，如今同時遭遇俄羅斯與中國大陸兩個實力相...

日本政府回應中國反制 稱不符合先前確認方向性

中國不滿日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言後，相繼建議中國公民近期避免前往日本以及謹慎規劃赴日留學。日本政府發言人今...

