中國抵制日本觀光業 日裔媒體人分析：低估高市早苗支持率

日本首相高市早苗7日發表「台灣有事」論，引起中國大陸強烈反彈，北京政府呼籲中國人民避免前往日本，且中國三大國營航空公司也在同天宣布，前往日本的航班能免費退票與改期，藉此打擊日本觀光業。不過日裔台籍媒體人矢板明夫認為，中國恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性，目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。

矢板明夫在臉書分享看法，中國外交部深夜發布突襲式公告，呼籲國民避免前往日本，聲稱「在日中國人安全受到威脅」。然而，這完全是無稽之談。事實上，現在赴日旅遊的中國遊客依然絡繹不絕，普遍都享有極佳的體驗，幾乎沒有聽說任何針對中國人的安全問題，反而是在中國的日本人越來越不安，從去年中國發生日本男童遭殺害事件，今年更在多地接連出現日本人遭中國民眾毆打的案例。到底是誰真正面臨安全風險，一目了然。

針對中國國營航空公司宣布「去日本航班可免費退票、改期」，矢板明夫則認為，這不是「保護國民」，而是政治操作，目的就是為了削減赴日旅遊、衝擊日本觀光業，藉此向高市政權施壓。至於是否會對日本造成威脅，去年（2024年）約有690萬名中國旅客造訪日本，因此陸客是日本觀光市場重要的客源，矢板明夫分析，北京深知這一點，所以選擇以「旅遊禁令」作為武器，希望影響日本地方經濟，進而讓自民黨內反高市派趁勢壯大，看能不能逼高市首相下台。這就是中方真正的政治算計。

最後是「北京此舉是否會影響高市」？矢板明夫指出，北京恐怕低估了日本民意的反彈與高市首相的政治韌性。目前高市內閣支持率仍穩定在70%以上，屬於罕見的強勢政權。日本民眾都看得非常清楚，中國此舉不是「安全考量」，而是公然以經濟手段干涉日本內政。短期來看，高市政府不會因此受到什麼太大的衝擊。但若中國持續升級施壓，並在其他領域加碼，日本政治環境仍可能受到波動。自民黨目前為少數執政，必須加快改革腳步，讓民眾看到成果，才能在長期的對抗中站得更穩。

文末，矢板明夫表示，在這個關鍵時刻，台灣更應展現支持。台日利益緊密相連，面對中國的壓力與威脅，民主陣營必須相互支撐。如果台灣民眾有時間、有能力，也應多到日本旅遊，用實際行動支持日本的民間經濟，為日本提供抵抗中國施壓的底氣，希望高市早苗首相挺住。