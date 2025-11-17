菲律賓防洪工程爆貪腐 數萬民眾連2天上街抗議

數萬名抗議者今天在馬尼拉連續第2天舉行示威，持續施加壓力，要求政府對防洪工程中被指控的貪腐行為負責。

路透社報導，這次抗議活動從昨天開始，吸引超過60萬人參與，將持續到明天。由擁有約200萬信徒的「基督的教會」（Iglesia Ni Cristo）發起，並已在全國動員其成員參與。

許多昨天參與集會的群眾，對政府處理重大基礎設施工程弊端的調查工作效率不彰感到沮喪。

60歲的貝里（Freddie Beley）說：「我們呼籲政府展開真實且誠懇的調查，不要包庇任何涉及這樁弊案的人。」

自從菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8月披露針對防洪工程的內部審計結果，爆出令人不安的違規行為以來，這場醜聞便不斷延燒。

這起醜聞牽涉公共工程官員、大型營建公司主管與多名國會議員，他們被控透過品質低劣、甚至根本不存在的防洪工程中飽私囊。

這起爭議嚴重打擊投資人信心，部分分析師認為，隨著公共支出放緩，這是拖累第3季經濟成長創下4年低點的原因之一。

小馬可仕已成立委員會，調查基礎設施工程中的腐敗指控，並聚焦在防洪設施。小馬可仕的父親曾被控在位期間貪污舞弊，他則將這次嚴打腐敗，歸入提升政府問責和透明度的大行動之中。