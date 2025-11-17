快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

菲律賓防洪工程爆貪腐 數萬民眾連2天上街抗議

中央社／ 馬尼拉17日綜合外電報導

數萬名抗議者今天在馬尼拉連續第2天舉行示威，持續施加壓力，要求政府對防洪工程中被指控的貪腐行為負責。

路透社報導，這次抗議活動從昨天開始，吸引超過60萬人參與，將持續到明天。由擁有約200萬信徒的「基督的教會」（Iglesia Ni Cristo）發起，並已在全國動員其成員參與。

許多昨天參與集會的群眾，對政府處理重大基礎設施工程弊端的調查工作效率不彰感到沮喪。

60歲的貝里（Freddie Beley）說：「我們呼籲政府展開真實且誠懇的調查，不要包庇任何涉及這樁弊案的人。」

自從菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）8月披露針對防洪工程的內部審計結果，爆出令人不安的違規行為以來，這場醜聞便不斷延燒。

這起醜聞牽涉公共工程官員、大型營建公司主管與多名國會議員，他們被控透過品質低劣、甚至根本不存在的防洪工程中飽私囊。

這起爭議嚴重打擊投資人信心，部分分析師認為，隨著公共支出放緩，這是拖累第3季經濟成長創下4年低點的原因之一。

小馬可仕已成立委員會，調查基礎設施工程中的腐敗指控，並聚焦在防洪設施。小馬可仕的父親曾被控在位期間貪污舞弊，他則將這次嚴打腐敗，歸入提升政府問責和透明度的大行動之中。

小馬可仕 基礎設施 醜聞
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

在烏克蘭投下震撼彈…澤倫斯基親信陷貪腐疑雲 幕後主使神祕背景曝光

菲律賓反貪污大示威將登場 軍方警告恐有顛覆活動

颱風「鳳凰」肆虐釀18死 菲律賓啟動救難與復原工作

「鳳凰」強襲菲律賓！100多萬人急撤 美預測路徑曝「掠過台灣北部」

相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

美國與多個阿拉伯和穆斯林國家發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會迅速通過一項決議案，支持美國總統川普的加薩和平方案；美國的最新...

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

中官媒：日若武力介入台海 恐全國淪為戰場

日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」的言論，觸碰北京敏感神經。中國解放軍報16日在4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。