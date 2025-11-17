2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評比國家中，美國在軍力指數（PowerIndex）上勇奪冠軍，俄羅斯與中國大陸以極些微差距緊追在後，南韓與日本也進入前10名的行列，台灣排名相較去年持平在第22名。

全球軍事實力排名評比採用超過60項指標，涵蓋軍事規模、財政能力、後勤資源到地理條件等，並加入內部公式計算軍力指數做評分，其中納入不同國家規模及科技水準，讓人口少但技術較先進的小國與規模大但發展程度低的大國能相互比較。

根據這份年度報告，美國以最接近滿分0分的0.0774榮登榜首，尤其在多項軍事資產均居全球第一，包括潛艦、軍機、戰鬥機、運輸機、攻擊直升機與加油機等；在機場、鐵路、公路、港口數量，以及原油與天然氣產量等基礎及資源領域也名列榜首。不過，美國在外債規模、近海巡邏能力、巡防艦數量與準軍事人員等項目則位居後段班。

俄羅斯與中國均獲得0.788分，俄軍在軍機、直升機與戰車方面依然是全球第2；但在自走砲、牽引式火炮、多管火箭發射系統及水雷作戰艦隊均位居第一。此外，俄羅斯的已探明天然氣儲量居全球之冠。俄羅斯唯一墊底的項目是直升機運輸艦隊。

中國作為全球人口第二大國，被評為軍力世界第3強，在總人口、可動員人口、現役軍人、勞動力與符合服役條件人口等名列前茅。此外，中國在購買力、艦艇數量、以及煤炭產量與儲量中排名全球第一。然而，中國在外債、以及石油、天然氣與煤炭的消耗量等指標上，落後於多數國家。

亞洲國家中，印度與南韓闖入前5名，分別收下第4與第5名。南韓在後備軍力方面排全球第2、現役軍人數量則排第9。日本的軍力指數為0.1839，排名第8，在潛艦、特種任務軍機、直升機、驅逐艦及商船船隊規模等名列全球前5，但在航空母艦與巡邏艦等較為落後，而且日本在二戰後成立的自衛隊僅能作為防衛部隊使用，日本憲法禁止自衛隊從事軍事攻擊行動。

其他前10名國家還包括英國（6）法國（7）、土耳其（9）與義大利（10）。巴西則是南美洲擁有最強軍力的國家，排第11名。巴基斯坦和印尼排名在第12、13名；德國、以色列與伊朗依序為第14至16名。與俄羅斯交戰中的烏克蘭則為第20名，擁有超過200萬軍事人員，是歐洲規模最大的軍隊。

台灣的軍力指數為0.3988，排名第22名，根據全球軍事實力排名官網，台灣的金融實力在多項關鍵指標中名列全球前10，軍力相近國家包括波蘭、加拿大與越南。

商業內幕報導提醒，專家普遍認為這份排行因軍事資訊多半複雜且不透明而有許多局限，因此參考價值有限，但仍可作為觀察主要國家軍力的有趣指標。