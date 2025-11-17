快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣軍方10月31日在新竹湖口基地舉行M1A2T戰車成軍典禮。路透
台灣軍方10月31日在新竹湖口基地舉行M1A2T戰車成軍典禮。路透

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評比國家中，美國在軍力指數（PowerIndex）上勇奪冠軍，俄羅斯與中國大陸以極些微差距緊追在後，南韓與日本也進入前10名的行列，台灣排名相較去年持平在第22名。

全球軍事實力排名評比採用超過60項指標，涵蓋軍事規模、財政能力、後勤資源到地理條件等，並加入內部公式計算軍力指數做評分，其中納入不同國家規模及科技水準，讓人口少但技術較先進的小國與規模大但發展程度低的大國能相互比較。

根據這份年度報告，美國以最接近滿分0分的0.0774榮登榜首，尤其在多項軍事資產均居全球第一，包括潛艦、軍機、戰鬥機、運輸機、攻擊直升機與加油機等；在機場、鐵路、公路、港口數量，以及原油與天然氣產量等基礎及資源領域也名列榜首。不過，美國在外債規模、近海巡邏能力、巡防艦數量與準軍事人員等項目則位居後段班。

俄羅斯與中國均獲得0.788分，俄軍在軍機、直升機與戰車方面依然是全球第2；但在自走砲、牽引式火炮、多管火箭發射系統及水雷作戰艦隊均位居第一。此外，俄羅斯的已探明天然氣儲量居全球之冠。俄羅斯唯一墊底的項目是直升機運輸艦隊。

中國作為全球人口第二大國，被評為軍力世界第3強，在總人口、可動員人口、現役軍人、勞動力與符合服役條件人口等名列前茅。此外，中國在購買力、艦艇數量、以及煤炭產量與儲量中排名全球第一。然而，中國在外債、以及石油、天然氣與煤炭的消耗量等指標上，落後於多數國家。

亞洲國家中，印度與南韓闖入前5名，分別收下第4與第5名。南韓在後備軍力方面排全球第2、現役軍人數量則排第9。日本的軍力指數為0.1839，排名第8，在潛艦、特種任務軍機、直升機、驅逐艦及商船船隊規模等名列全球前5，但在航空母艦與巡邏艦等較為落後，而且日本在二戰後成立的自衛隊僅能作為防衛部隊使用，日本憲法禁止自衛隊從事軍事攻擊行動。

其他前10名國家還包括英國（6）法國（7）、土耳其（9）與義大利（10）。巴西則是南美洲擁有最強軍力的國家，排第11名。巴基斯坦和印尼排名在第12、13名；德國、以色列與伊朗依序為第14至16名。與俄羅斯交戰中的烏克蘭則為第20名，擁有超過200萬軍事人員，是歐洲規模最大的軍隊。

台灣的軍力指數為0.3988，排名第22名，根據全球軍事實力排名官網，台灣的金融實力在多項關鍵指標中名列全球前10，軍力相近國家包括波蘭、加拿大與越南。

商業內幕報導提醒，專家普遍認為這份排行因軍事資訊多半複雜且不透明而有許多局限，因此參考價值有限，但仍可作為觀察主要國家軍力的有趣指標。

軍事 規模 俄羅斯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

與俄做生意國家最高課500%關稅！川普「最強烈表態」支持切斷普亭金源

影／當眾摔倒在地 俄羅斯國產AI機器人初登場成災難現場

芬蘭防長：中國大規模資助俄羅斯戰爭行動 加劇歐洲安全威脅

共軍福建艦入列 美專家：北京不斷擴張軍力投射能力

相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

美國與多個阿拉伯和穆斯林國家發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會迅速通過一項決議案，支持美國總統川普的加薩和平方案；美國的最新...

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

中官媒：日若武力介入台海 恐全國淪為戰場

日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」的言論，觸碰北京敏感神經。中國解放軍報16日在4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。