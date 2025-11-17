快訊

捍衛母校尊嚴！電機系校友喊發400份雞排：台大生絕不匿名

梧棲龍忠蛋行問題蛋流向公布 遍及下游5區35家…恐都已下肚

林佳龍參戰桃園市長？張善政引「雷根名言」：不因對手年紀輕而攻擊

因應缺工潮 日本企業放寬髮色與服儀限制

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本職場服裝儀容規範出現鬆動。為因應愈來愈嚴峻的缺工潮，企業紛紛放寬對髮色、指甲油與飾品的限制，原本由折扣零售業領頭的變化，如今也擴散到藥妝、超市及部分大型企業。

路透社報導，折扣零售連鎖店唐吉訶德（DonQuijote）3年前率先放寬對髮色與指甲油的限制，目前旗下近1/4的員工擁有亮色頭髮。如果算上棕色，55%員工的頭髮都不是黑色。

日本勞動市場持續吃緊下，今年有愈來愈多企業跟進唐吉訶德的腳步。以藥妝連鎖店富士藥品（FujiYakuhin）為例，他們取消了針對非藥師員工的多項規定，現在允許任何髮色、指甲彩繪、濃妝，也可佩戴婚戒以外的各式戒指。同樣地，東急超市（TokyuStore）的營運業者也放寬了髮色、髮型、配件、指甲油與穿洞的規範。

過去20年來，日本企業逐步放寬服裝規定。關鍵轉折點是2005年環境省推動的「清涼商務」（CoolBiz）活動，鼓勵員工在夏季捨棄西裝外套和領帶，以降低空調支出。

自此之後，夏季服裝規定趨向輕便，許多百貨公司員工不再強制穿制服，計程車司機也可自行選擇是否戴白手套。

最新關於髮色、指甲油與飾品的改變，主要出現在面臨更嚴重人力短缺、無法提供高薪的小型公司。

但今年也有大型上市企業放寬了服裝規定。日本航空公司（Japan Airlines）上週宣布，員工可以和東京地下鐵（Tokyo Metro）、廉航天馬航空（SkymarkAirlines）一樣，穿運動鞋上班。

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，人口快速老化、移民政策有限的日本，勞動年齡人口1995年達高峰，但自此之後已減少16%。這導致企業間爭奪人才競爭愈發激烈。

路透社調查指出，2/3的日本企業表示人力短缺嚴重影響業務。根據民間信用調查公司「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research），這是4月至9月日本企業破產的主要原因，相關倒閉數創12年來上半年新高。

這讓年輕人擁有更多話語權，起碼在兼職工作領域這方面。

就職資訊及人力招募公司Mynavi今年4月調查顯示，2/3學生認為打工時應可自行決定穿著，1/3學生曾因潛在雇主的著裝規定而撤回求職申請。

儘管日本社會正在鬆綁，部分個人造型習慣仍難以被大多企業接受，例如多重或臉部穿洞。至於刺青則是長期與日本黑道形象連結，通常員工會被要求遮掩，以免讓顧客產生畏懼感。

這波變革也尚未普及到許多傳統大型日企。例如三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）雖稱沒有關於髮色或指甲油的相關政策，但員工之間普遍有共識，個人外表不應過於引人側目。

日本 指甲 服裝
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

中日關係惡化 南韓樂天觀光大漲超過9.5%

中國政府提醒勿赴日旅遊 民眾稱看多了不受影響

解讀「存立危機事態」與「台灣有事」：日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

高市談台灣有事引中反彈 日本派外務省官員赴北京

相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

日韓防衛交流生變！韓方延後共同搜救訓練 傳因獨島爭議

讀賣新聞報導，多名日韓政府相關人士透露，南韓海軍已告知日本，與日本海上自衛隊原訂11月舉行的共同搜救訓練將延後，推測原因...

2025年全球軍力排行揭曉！台灣也入榜 美俄中弱點曝光

商業內幕報導，軍事網站「全球火力」（Global Fire Power）近日公布2025年世界最強軍力排名，在145個評...

中俄反對 美推「加薩穩定部隊」恐受挫 俄提替代方案

美國與多個阿拉伯和穆斯林國家發表聯合聲明，呼籲聯合國安理會迅速通過一項決議案，支持美國總統川普的加薩和平方案；美國的最新...

新加坡打詐像打地鼠…監管加密幣漏洞多 恐淪洗錢避風港

新加坡警方大力掃蕩跨國詐騙集團太子集團，卻也暴露出這座金融中心在面對詐騙集團跨國金流時的弱點。

中官媒：日若武力介入台海 恐全國淪為戰場

日本首相高市早苗有關「台灣有事」可能構成行使集體自衛權的「存亡危機事態」的言論，觸碰北京敏感神經。中國解放軍報16日在4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。