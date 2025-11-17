因應缺工潮 日本企業放寬髮色與服儀限制

日本職場服裝儀容規範出現鬆動。為因應愈來愈嚴峻的缺工潮，企業紛紛放寬對髮色、指甲油與飾品的限制，原本由折扣零售業領頭的變化，如今也擴散到藥妝、超市及部分大型企業。

路透社報導，折扣零售連鎖店唐吉訶德（DonQuijote）3年前率先放寬對髮色與指甲油的限制，目前旗下近1/4的員工擁有亮色頭髮。如果算上棕色，55%員工的頭髮都不是黑色。

日本勞動市場持續吃緊下，今年有愈來愈多企業跟進唐吉訶德的腳步。以藥妝連鎖店富士藥品（FujiYakuhin）為例，他們取消了針對非藥師員工的多項規定，現在允許任何髮色、指甲彩繪、濃妝，也可佩戴婚戒以外的各式戒指。同樣地，東急超市（TokyuStore）的營運業者也放寬了髮色、髮型、配件、指甲油與穿洞的規範。

過去20年來，日本企業逐步放寬服裝規定。關鍵轉折點是2005年環境省推動的「清涼商務」（CoolBiz）活動，鼓勵員工在夏季捨棄西裝外套和領帶，以降低空調支出。

自此之後，夏季服裝規定趨向輕便，許多百貨公司員工不再強制穿制服，計程車司機也可自行選擇是否戴白手套。

最新關於髮色、指甲油與飾品的改變，主要出現在面臨更嚴重人力短缺、無法提供高薪的小型公司。

但今年也有大型上市企業放寬了服裝規定。日本航空公司（Japan Airlines）上週宣布，員工可以和東京地下鐵（Tokyo Metro）、廉航天馬航空（SkymarkAirlines）一樣，穿運動鞋上班。

經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，人口快速老化、移民政策有限的日本，勞動年齡人口1995年達高峰，但自此之後已減少16%。這導致企業間爭奪人才競爭愈發激烈。

路透社調查指出，2/3的日本企業表示人力短缺嚴重影響業務。根據民間信用調查公司「東京商工研究」（Tokyo Shoko Research），這是4月至9月日本企業破產的主要原因，相關倒閉數創12年來上半年新高。

這讓年輕人擁有更多話語權，起碼在兼職工作領域這方面。

就職資訊及人力招募公司Mynavi今年4月調查顯示，2/3學生認為打工時應可自行決定穿著，1/3學生曾因潛在雇主的著裝規定而撤回求職申請。

儘管日本社會正在鬆綁，部分個人造型習慣仍難以被大多企業接受，例如多重或臉部穿洞。至於刺青則是長期與日本黑道形象連結，通常員工會被要求遮掩，以免讓顧客產生畏懼感。

這波變革也尚未普及到許多傳統大型日企。例如三井住友銀行（Sumitomo Mitsui Banking Corp）雖稱沒有關於髮色或指甲油的相關政策，但員工之間普遍有共識，個人外表不應過於引人側目。