快訊

迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

北市房子竟只賣基督徒 專家指優點「社區凝聚力高」

私大開課門檻飆高 課程難、給分嚴的老師恐先被淘汰？

委內瑞拉反美掃毒 厄瓜多卻要美協助

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
比起委內瑞拉抗拒美國「幫忙」掃毒，厄瓜多反希望美軍再次進駐，協助打擊販毒集團。（Wikimedia Commons示意圖）
比起委內瑞拉抗拒美國「幫忙」掃毒，厄瓜多反希望美軍再次進駐，協助打擊販毒集團。（Wikimedia Commons示意圖）

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

與反對美國攻擊運毒船的委內瑞拉不同，厄瓜多反而希望美軍在當地設立基地，打擊販毒集團！

厄瓜多16日舉行公投，若公投成功將會取消外國軍隊在當地設立基地的限制，由於全國有61%支持此項提案，公投有高機會成功。南美包括哥倫比亞、厄瓜多與委內瑞拉都毒梟橫行，但各國打擊犯罪方式並不同。

希望美軍重新回來

根據《半島電視台》報導，厄瓜多16日進行全國性公投，決定是否要廢除該國憲法中禁止外國軍事基地進駐的條文。民調顯示有至少61%民眾支持相關提案，因此公投有很高的機會通過。

美國其實曾在1999到2009年在厄瓜多駐軍過，但因為時任總統、左翼的科雷亞推動禁止外國軍隊進駐的公投通過，因此離開厄瓜多。

如今，厄瓜多的總統是右派的諾波亞，加上厄瓜多的謀殺率高達每10萬人有50人遭謀殺致死，是拉美國家最高，因此諾波亞希望美軍可以回歸打擊毒梟。雖然厄瓜多已是拉美鄉對政治穩定的國家，但近年來暴力犯罪率逐步上升，還有從墨西哥來的販毒集團，即使政府加強軍隊掃蕩，但成效並不明顯。

對美掃毒態度差很多

但該國反對派擔心，由於此次公投還有附加條款，諾波亞恐因此擴權、打壓反對派。不過由於哥倫比亞革命軍（該國主要反對勢力、也高度涉入毒品產業）與哥國政府簽訂和平協議、金盆洗手歸順政府，因此厄瓜多成為南美古柯鹼最主要的運輸節點，接收來自哥倫比亞與秘魯生產的毒品。

美聯社》提到，美國政府自總統川普上台後，採取更多大動作掃毒，包括多次擊沉委內瑞拉的運毒船（疑似），但委內瑞拉政府本身反美、且美國並不承認如今的馬杜羅政府下，兩國的緊張氣氛近來更隨著美國航空母艦靠近委內瑞拉而愈來愈白熱化，顯見拉美國家對掃毒的不同態度。

【更多精采內容，詳見

厄瓜多 美國航空 公投
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

美委關係現轉機？川普稱可能與馬杜洛對話

川普權衡空襲委內瑞拉！美軍10000人待命 智庫：動武機率40-60%

委內瑞拉若遭美國攻擊 準備採取游擊戰抵抗行動

美最先進航艦「福特號」現身加勒比海 關鍵盟友中止情報合作

相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

委內瑞拉反美掃毒 厄瓜多卻要美協助

與反對美國攻擊運毒船的委內瑞拉不同，厄瓜多反而希望美軍在當地設立基地，打擊販毒集團！

日本愛子公主首度出國訪問 面帶微笑搭機赴寮國

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天啟程飛往寮國，首度正式出國訪問。她預計拜會寮國國家主席宋倫西索李斯（...

川普、高市蜜月期能走多遠 專家警告3大結構性陷阱

美國總統川普與日本首相高市早苗的「川高」時代方興未艾，兩人首度會談展現罕見親密。高市延續安倍外交風格，成功取悅川普，建立信任，但專家警告三大陷阱恐讓蜜月短命：國會脆弱、金錢外交、與中國微妙平衡，皆可能成為新日美關係的致命缺口。

全球新冷戰襲來：強權對峙下台灣是海景第一排嗎？

二次世界大戰之後，世界局勢進入以美國為首的西方國家陣營，和以蘇聯為首的共產主義國家和盟友陣營兩大力量對峙的時期，從一九四七年「杜魯門主義」的提出，到一九九一年蘇聯解體，將近有半個世界的時間被稱為「冷戰」。之所以「冷」是因為強權之間沒有直接的軍事衝突，但在各方面彼此競爭。接下來全球開始了「全球化」的經貿整合，二○○○年代起中國成為世界工廠，一直要到二○一七年美國在日本安倍晉三前首相的說服之下，開始推動「印太戰略」，世界開始邁向美國與中國的戰略競爭（strategic competition），全球化的貿易體系也漸由「地緣經濟」（geoeconomics）的因素重塑，此時有愈來愈多的人們把現今世界描寫為「新冷戰」或「冷戰2.0」。有別於冷戰時期兩大陣營可以大致上隔絕、盡量不相往來，現今世界是一個全球化的世界，各國彼此互相依賴，因此這樣的強權對峙型態跟以往的冷戰時期很不一樣。

佐藤健打電話給我！ 寵粉經濟能讓日本娛樂反攻全球？

手機突然震動，螢幕上顯示是日本男星佐藤健的來電，接聽後不只可以看到偶像直播、彈吉他唱歌，還有機會被抽中與佐藤健一對一聊天；將佐藤健的LINE加進好友，時不時就會接到偶像傳來各種「寵粉」訊息，讓粉絲感覺與偶像的距離更靠近。 粉絲經濟如今正重塑全球娛樂產業版圖，走向互動和體驗的新時代。根據市調公司Future Market Insights報告，全球粉絲互動市場2025年規模將達72.4億美元，2035年預計將提高至378.9億美元；傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可盈利的體驗……

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。