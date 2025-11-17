委內瑞拉反美掃毒 厄瓜多卻要美協助

【台灣醒報記者夏恩綜合報導】

與反對美國攻擊運毒船的委內瑞拉不同，厄瓜多反而希望美軍在當地設立基地，打擊販毒集團！

厄瓜多16日舉行公投，若公投成功將會取消外國軍隊在當地設立基地的限制，由於全國有61%支持此項提案，公投有高機會成功。南美包括哥倫比亞、厄瓜多與委內瑞拉都毒梟橫行，但各國打擊犯罪方式並不同。

希望美軍重新回來

根據《半島電視台》報導，厄瓜多16日進行全國性公投，決定是否要廢除該國憲法中禁止外國軍事基地進駐的條文。民調顯示有至少61%民眾支持相關提案，因此公投有很高的機會通過。

美國其實曾在1999到2009年在厄瓜多駐軍過，但因為時任總統、左翼的科雷亞推動禁止外國軍隊進駐的公投通過，因此離開厄瓜多。

如今，厄瓜多的總統是右派的諾波亞，加上厄瓜多的謀殺率高達每10萬人有50人遭謀殺致死，是拉美國家最高，因此諾波亞希望美軍可以回歸打擊毒梟。雖然厄瓜多已是拉美鄉對政治穩定的國家，但近年來暴力犯罪率逐步上升，還有從墨西哥來的販毒集團，即使政府加強軍隊掃蕩，但成效並不明顯。

對美掃毒態度差很多

但該國反對派擔心，由於此次公投還有附加條款，諾波亞恐因此擴權、打壓反對派。不過由於哥倫比亞革命軍（該國主要反對勢力、也高度涉入毒品產業）與哥國政府簽訂和平協議、金盆洗手歸順政府，因此厄瓜多成為南美古柯鹼最主要的運輸節點，接收來自哥倫比亞與秘魯生產的毒品。

《美聯社》提到，美國政府自總統川普上台後，採取更多大動作掃毒，包括多次擊沉委內瑞拉的運毒船（疑似），但委內瑞拉政府本身反美、且美國並不承認如今的馬杜羅政府下，兩國的緊張氣氛近來更隨著美國航空母艦靠近委內瑞拉而愈來愈白熱化，顯見拉美國家對掃毒的不同態度。

【更多精采內容，詳見 】