中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本愛子公主。(美聯社資料照)
日本愛子公主。(美聯社資料照)

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天啟程飛往寮國，首度正式出國訪問。她預計拜會寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）等政要。

「讀賣新聞」報導，愛子此行是配合日本與寮國建交70週年而出訪

她今天上午身著水藍色套裝，在登機門前向來送行的宮內廳幹部說道，「會竭盡全力加油」後，就面帶微笑走向登機門，搭乘民航機，從東京羽田機場起飛。

她預計在泰國轉機，並於今晚抵達寮國首都永珍，計劃明天與寮國國家主席、國家副主席，以及寮國總理等政要會面。

而寮國這次以等同國家元首的規格接待愛子，她屆時也會出席寮國國家副主席舉辦的晚宴。

愛子此行也會參觀作為寮國象徵的塔鑾大佛塔、接受日本援助的機構，以及被列為世界遺產的龍坡邦（Luang Prabang）等地過後，預計在本月22日返回日本。

德仁2012年出訪東南亞時，曾造訪過寮國，他當時仍是皇太子。

日本 德仁 出訪
延伸閱讀

高市談台灣有事引中反彈 日本派外務省官員赴北京

日本外務省官員訪華 就高市涉台言論進行協商

反制日本挺台 大陸官媒全力炒作「琉球地位未定論」

共軍「黃海實彈射擊」劍指日本 蘇嘉全：日本非常憤怒

相關新聞

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

委內瑞拉反美掃毒 厄瓜多卻要美協助

與反對美國攻擊運毒船的委內瑞拉不同，厄瓜多反而希望美軍在當地設立基地，打擊販毒集團！

日本愛子公主首度出國訪問 面帶微笑搭機赴寮國

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天啟程飛往寮國，首度正式出國訪問。她預計拜會寮國國家主席宋倫西索李斯（...

川普、高市蜜月期能走多遠 專家警告3大結構性陷阱

美國總統川普與日本首相高市早苗的「川高」時代方興未艾，兩人首度會談展現罕見親密。高市延續安倍外交風格，成功取悅川普，建立信任，但專家警告三大陷阱恐讓蜜月短命：國會脆弱、金錢外交、與中國微妙平衡，皆可能成為新日美關係的致命缺口。

全球新冷戰襲來：強權對峙下台灣是海景第一排嗎？

二次世界大戰之後，世界局勢進入以美國為首的西方國家陣營，和以蘇聯為首的共產主義國家和盟友陣營兩大力量對峙的時期，從一九四七年「杜魯門主義」的提出，到一九九一年蘇聯解體，將近有半個世界的時間被稱為「冷戰」。之所以「冷」是因為強權之間沒有直接的軍事衝突，但在各方面彼此競爭。接下來全球開始了「全球化」的經貿整合，二○○○年代起中國成為世界工廠，一直要到二○一七年美國在日本安倍晉三前首相的說服之下，開始推動「印太戰略」，世界開始邁向美國與中國的戰略競爭（strategic competition），全球化的貿易體系也漸由「地緣經濟」（geoeconomics）的因素重塑，此時有愈來愈多的人們把現今世界描寫為「新冷戰」或「冷戰2.0」。有別於冷戰時期兩大陣營可以大致上隔絕、盡量不相往來，現今世界是一個全球化的世界，各國彼此互相依賴，因此這樣的強權對峙型態跟以往的冷戰時期很不一樣。

佐藤健打電話給我！ 寵粉經濟能讓日本娛樂反攻全球？

手機突然震動，螢幕上顯示是日本男星佐藤健的來電，接聽後不只可以看到偶像直播、彈吉他唱歌，還有機會被抽中與佐藤健一對一聊天；將佐藤健的LINE加進好友，時不時就會接到偶像傳來各種「寵粉」訊息，讓粉絲感覺與偶像的距離更靠近。 粉絲經濟如今正重塑全球娛樂產業版圖，走向互動和體驗的新時代。根據市調公司Future Market Insights報告，全球粉絲互動市場2025年規模將達72.4億美元，2035年預計將提高至378.9億美元；傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可盈利的體驗……

