日本愛子公主首度出國訪問 面帶微笑搭機赴寮國

日皇德仁與皇后雅子的獨生女愛子內親王（愛子公主）今天啟程飛往寮國，首度正式出國訪問。她預計拜會寮國國家主席宋倫西索李斯（Thongloun Sisoulith）等政要。

「讀賣新聞」報導，愛子此行是配合日本與寮國建交70週年而出訪。

她今天上午身著水藍色套裝，在登機門前向來送行的宮內廳幹部說道，「會竭盡全力加油」後，就面帶微笑走向登機門，搭乘民航機，從東京羽田機場起飛。

她預計在泰國轉機，並於今晚抵達寮國首都永珍，計劃明天與寮國國家主席、國家副主席，以及寮國總理等政要會面。

而寮國這次以等同國家元首的規格接待愛子，她屆時也會出席寮國國家副主席舉辦的晚宴。

愛子此行也會參觀作為寮國象徵的塔鑾大佛塔、接受日本援助的機構，以及被列為世界遺產的龍坡邦（Luang Prabang）等地過後，預計在本月22日返回日本。

德仁2012年出訪東南亞時，曾造訪過寮國，他當時仍是皇太子。