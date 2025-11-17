快訊

藍白合壓力測試 黃國昌堅持參選新北意在2028？

日圓貶夠了？美銀調查：1/3受訪者賭日圓成「2026最佳報酬貨幣」

楊宗緯摔傷返台當社區主委惹議！住戶怒轟「惡鄰行徑」全曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。圖/截自@GloOouD在X的照片
一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。圖/截自@GloOouD在X的照片

每日電訊報報導，一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。

影片中可見，這頭豬沿著一條小徑前進，距離後方巡邏的俄軍僅數碼之遠。牠似乎被士兵驚嚇，突然跳起並加速奔跑，卻在逃竄途中，後蹄踩上烏克蘭撤退部隊埋下的反人員地雷，瞬間引發爆炸，濃煙四散。

令人意外的是，豬雖然似乎受傷，但仍倖存，而俄軍士兵則成功避開爆炸產生的碎片，未受波及。這段影片的拍攝地點與時間尚未獲得確認，但已在多個社群管道廣泛流傳。

×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／俄軍百架無人機與飛彈深夜狂襲基輔 多棟住宅起火至少5人受傷

泰柬和平協議 宣布中止

驚險畫面曝！7旬婦騎車往水泥預拌車前鑽 機車卡車頭左腳骨折

陸軍前士兵竟在營區置物櫃藏放二級毒品煙彈 還化名「特務K」轉讓K菸

相關新聞

日本難以擺脫核電？核能政策如何被美國影響

首先必須理解日本為何引進核能。二戰時，日本陸海軍獨自推行核武開發計畫，卻因資源不足、技術困難、研究設施遭轟炸等問題而無法完成，但戰後，在東西冷戰背景下，美國政府企圖讓日本持有核能。

驚動中國！日本要從戰略模糊邁向戰略清晰？

面對台海局勢一觸即發的「台灣有事」，日本要從戰略模糊，走向戰略清晰嗎？日本自民黨與日本維新會的「自維連立政權」成立之後，新科首相高市早苗的外交初登板（川普訪日的川高會及APEC亞太經濟合作會議）雖然平安落幕，但緊接著馬上迎來國內第一場期中考——眾議院預算委員會。日本在野黨可說是砲火全開，從高市早苗就任前的言論，再到各個爭議議題的立場，每一題都是直球對決，要求高市表態。日本有可能在「台灣有事」的情況下進入「存立危機事態」的發言，就是在這個背景下成了攻防焦點。

全球新冷戰襲來：強權對峙下台灣是海景第一排嗎？

二次世界大戰之後，世界局勢進入以美國為首的西方國家陣營，和以蘇聯為首的共產主義國家和盟友陣營兩大力量對峙的時期，從一九四七年「杜魯門主義」的提出，到一九九一年蘇聯解體，將近有半個世界的時間被稱為「冷戰」。之所以「冷」是因為強權之間沒有直接的軍事衝突，但在各方面彼此競爭。接下來全球開始了「全球化」的經貿整合，二○○○年代起中國成為世界工廠，一直要到二○一七年美國在日本安倍晉三前首相的說服之下，開始推動「印太戰略」，世界開始邁向美國與中國的戰略競爭（strategic competition），全球化的貿易體系也漸由「地緣經濟」（geoeconomics）的因素重塑，此時有愈來愈多的人們把現今世界描寫為「新冷戰」或「冷戰2.0」。有別於冷戰時期兩大陣營可以大致上隔絕、盡量不相往來，現今世界是一個全球化的世界，各國彼此互相依賴，因此這樣的強權對峙型態跟以往的冷戰時期很不一樣。

川普同意售沙國最先進F-35戰機！美中東政策大轉變北京竟可能受益？

路透報導，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼18日拜訪白宮前夕，美國總統川普17日表示將向沙國出售F-35戰機。此舉象徵重大的政策轉...

科技巨頭憂AI產能不足狂建資料中心 為何市場有疑慮？

美國科技巨頭未來幾年將投入數兆美元建立AI資料中心，甚至不惜大舉借貸，讓一些投資大戶憂心不已。他們說，未來的AI語言模型可能更有效率，不需要那麼多算力，而且現今的AI晶片將很快過時，資料中心的投資可能血本無歸。但另一派認為，科技巨頭的投資並非一步到位，將視市場需求調整，而AI市場仍看不到盡頭，現在就唱衰嫌太早。科技巨頭舉債投資資料中心的風險有多高？市場需要擔心嗎？

高市愛將小野田開砲：中國不爽就搞經濟脅迫…最後補一句「個人意見」

日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，18日在閣議後記者會上，被問及中國大陸政府因日相高市早苗「台灣有事」相關答辯，而對中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。