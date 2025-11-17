影／迷路豬誤踩地雷救了2俄兵！驚險畫面網瘋傳 豬下場曝光

每日電訊報報導，一段在社群媒體流傳的無人機畫面顯示，一頭走失的豬意外踩中地雷，替2名俄羅斯士兵擋下爆炸，讓士兵得以毫髮無傷脫險。

影片中可見，這頭豬沿著一條小徑前進，距離後方巡邏的俄軍僅數碼之遠。牠似乎被士兵驚嚇，突然跳起並加速奔跑，卻在逃竄途中，後蹄踩上烏克蘭撤退部隊埋下的反人員地雷，瞬間引發爆炸，濃煙四散。

令人意外的是，豬雖然似乎受傷，但仍倖存，而俄軍士兵則成功避開爆炸產生的碎片，未受波及。這段影片的拍攝地點與時間尚未獲得確認，但已在多個社群管道廣泛流傳。