高市談台灣有事引中反彈 日本派外務省官員赴北京

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本首相高市早苗有關「台灣有事」的發言引發中國強烈反彈，而中國外交官的斬首言論也被日本抗議。雙方關係變得緊張之際，日本派外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今起訪問北京

日本富士新聞網（FNN）、「日本經濟新聞」、日本放送協會（NHK）報導，金井今天上午已經啟程前往北京，預計明天與中國外交部亞洲局長劉勁松等人會談。

高市本月7日在眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」（台灣發生緊急狀況）伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」（存立危機事態）。

她這番話被北京當局視為問題，且被中方認為是在暗示可能以武力介入台灣海峽。

而中國駐大阪總領事薛劍，事後就高市的這番話在社群平台X發表斬首言論，引發日方反彈。中日雙方已經分別召見對方的大使提出抗議。

中國外交部於本月14日突然建議中國公民近期避免前往日本，接著，中國教育部16日晚間發布留學預警，建議中國公民謹慎規劃赴日留學安排。

上述一連串措施也使雙方對立迅速升級，可能會影響雙方國民交流。

報導指出，今井屆時可能向北京當局說明，日本政府主張台海和平與穩定很重要的既有立場並未改變，即便雙方立場不同，也應該避免影響人員交流。

另外，日方也已經就薛劍的發文提出抗議，日本朝野部分人士認為應該要驅逐薛劍。報導推測，今井也可能在會談中，再度要求中方妥善處理此事。

日本經濟 外交部 北京
