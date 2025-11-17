智利總統選舉左派賈拉領先 決選對上極右派卡斯特

快訊

中央社／ 聖地牙哥16日綜合外電報導

根據部分計票結果，左派前勞工部長賈拉（Jeannette Jara）與極右派領袖卡斯特（Jose Antonio Kast）今天在智利總統選舉中領先，兩人將進入12月的第2輪決選。

法新社報導，智利選務機構Servel表示，在已開出52.39%選票的情況下，代表8黨聯盟參選的51歲共產黨人賈拉取得26.58%的選票，暫時領先卡斯特的24.32%。

得票數緊接在後的候選人、極右翼國會議員凱瑟（Johannes Kaiser）已承認敗選。

選戰期間，民眾主要關注的焦點是謀殺、綁架和勒索等犯罪活動飆升，這些犯罪普遍被認為是外國幫派所為。

卡斯特誓言要在智利與玻利維亞邊境修建圍牆、柵欄與壕溝，以阻止來自委內瑞拉等北方較貧窮國家的移民入境。

賈拉承諾將增聘警力、解除銀行保密規定以打擊組織犯罪，並解決生活成本問題。

她在12月14日的第2輪決選中，面臨要將首輪領先優勢轉化為勝利的艱鉅挑戰，因為右派候選人的總票數遠高於左派。

民調持續表明，卡斯特在決選中能輕而易舉地擊敗賈拉。賈拉的得票數不如民調預期，而卡斯特則表現超乎預期。

路透社報導，智利向右轉的趨勢，反映拉丁美洲近期多國左翼的敗績，也預示著在哥倫比亞、秘魯和巴西等國保守派候選人的聲勢正在抬頭，而安全問題是這些國家競選的中心議題。

極右翼國會議員凱瑟表示將支持卡斯特，而溫和右翼政治人物馬德義（Evelyn Matthei）在卡斯特對選民發表選後談話時為他站台。

智利 民調 議員
中日對立突破口在哪？ 日媒：高市難撤回發言、北京有內部壓力

日相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛...

全球新冷戰襲來：強權對峙下台灣是海景第一排嗎？

二次世界大戰之後，世界局勢進入以美國為首的西方國家陣營，和以蘇聯為首的共產主義國家和盟友陣營兩大力量對峙的時期，從一九四七年「杜魯門主義」的提出，到一九九一年蘇聯解體，將近有半個世界的時間被稱為「冷戰」。之所以「冷」是因為強權之間沒有直接的軍事衝突，但在各方面彼此競爭。接下來全球開始了「全球化」的經貿整合，二○○○年代起中國成為世界工廠，一直要到二○一七年美國在日本安倍晉三前首相的說服之下，開始推動「印太戰略」，世界開始邁向美國與中國的戰略競爭（strategic competition），全球化的貿易體系也漸由「地緣經濟」（geoeconomics）的因素重塑，此時有愈來愈多的人們把現今世界描寫為「新冷戰」或「冷戰2.0」。有別於冷戰時期兩大陣營可以大致上隔絕、盡量不相往來，現今世界是一個全球化的世界，各國彼此互相依賴，因此這樣的強權對峙型態跟以往的冷戰時期很不一樣。

日官員今赴陸協商「台灣有事」 北京20年首次再延發表中日民意調查

中國大陸與日本近日因日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢緊張關係升溫，外務省官員17日將啟程訪問北京，就此問題與中...

川普、高市蜜月期能走多遠 專家警告3大結構性陷阱

美國總統川普與日本首相高市早苗的「川高」時代方興未艾，兩人首度會談展現罕見親密。高市延續安倍外交風格，成功取悅川普，建立信任，但專家警告三大陷阱恐讓蜜月短命：國會脆弱、金錢外交、與中國微妙平衡，皆可能成為新日美關係的致命缺口。

佐藤健打電話給我！ 寵粉經濟能讓日本娛樂反攻全球？

手機突然震動，螢幕上顯示是日本男星佐藤健的來電，接聽後不只可以看到偶像直播、彈吉他唱歌，還有機會被抽中與佐藤健一對一聊天；將佐藤健的LINE加進好友，時不時就會接到偶像傳來各種「寵粉」訊息，讓粉絲感覺與偶像的距離更靠近。 粉絲經濟如今正重塑全球娛樂產業版圖，走向互動和體驗的新時代。根據市調公司Future Market Insights報告，全球粉絲互動市場2025年規模將達72.4億美元，2035年預計將提高至378.9億美元；傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可盈利的體驗……

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員今天表示，當地一座鈷礦場昨天發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難

