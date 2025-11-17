快訊

木村拓哉升級iPhone 17 Pro最愛這色！試戴AirPods Pro 3「大變臉」狂讚降噪

別以為所有茶都對健康好！哈佛醫曝7種喝茶習慣「壞胃又傷肝」

南市公務員出門會勘風災…竟跑到泳池猥褻2男童 重判8年8月

北極圈各國領導人：遠北混合戰風險與日俱增

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導

北極地區的領導人警告，俄羅斯和其他國家發動「混合戰」（hybridwarfare）威脅，正從波羅的海往更北地區蔓延，其中包括對海底網路電纜的破壞行動。

英國「金融時報」報導，法羅群島總理約翰尼生（Aksel Johannesen）表示，丹麥與格陵蘭計劃在兩地之間鋪設新的數據電纜，地處偏遠的法羅群島正在與雙方洽談，希望讓這條電纜行經法羅群島，以提升其對潛在攻擊的韌性。

約翰尼生說：「當你身處北大西洋中央的一座孤島，你就很脆弱。我們現在主要依靠兩條通訊電纜，如果兩條電纜同時受到攻擊，我們將與世隔絕。」

北極地區因地處偏遠、人口稀少，容易受到近月來歐洲各地出現的混合式威脅影響，包括波羅的海網際網路與電力電纜被破壞到領空遭侵犯等。儘管北極地區尚未傳出令人矚目的事件，官員懷疑某些攻擊可能已悄然發生、未被察覺。

歐洲最近也出現一連串較低層級的破壞行為，包括縱火、破壞官員住宅等，其中部分事件被歸咎於俄羅斯所為。

來自格陵蘭的丹麥國會議員拉森（Aaja ChemnitzLarsen）指出，格陵蘭目前主要海底電纜系統一段連接加拿大，一段連接冰島。興建額外電纜可確保其中一條一旦受損，其他電纜仍可維持通訊不中斷。

拉森說：「西方世界的弱點，在這裡會放大1000倍。如果我們有一條電纜被切斷，我們將會有6到9個月沒有網路。」她補充說，格陵蘭缺乏監控能力，難以追蹤任何可能發生的攻擊。

近年北極或周邊地區已有多條電纜受損，連接薛特蘭群島、奧克尼群島和法羅群島（Shetland, Orkneyand Faroe Islands）與蘇格蘭的電纜近期3度受損，2022年一次、另外兩次則發生在今年。

一條連接挪威斯瓦巴群島（Svalbard）的數據電纜2022年1月受損。挪威國家廣播公司（NRK）調查後發現，一艘俄羅斯漁船曾在電纜上方通行超過140次。

丹麥上月宣布將斥資87億美元（約新台幣2665億元）採購F-35戰機並強化北極安全，包括鋪設連接格陵蘭的新電纜，還說會與法羅群島討論是否將讓這條電纜行經此地。

格陵蘭與法羅群島皆是丹麥的自治領地。

約翰尼生說，法羅政府提議與挪威和歐盟（EU）同步制裁兩家「可能從事間諜活動」的俄羅斯漁業公司，「與烏克蘭戰爭無關，而是關於混合式攻擊威脅」。

法羅政府去年在與哥本哈根的會談中提議鋪設第3條電纜。約翰尼生補充說：「風險依然存在，但會降低。」

許多北極圈國家與衛星公司簽有網路備援協議，但這些協議僅能涵蓋很小一部分通訊需求，無法完全取代主要網路。

冰島總理弗羅斯塔多蒂爾（Kristrun Frostadottir）告訴金融時報，冰島也有備援協議，「足以應付關鍵需求」。

格陵蘭 北極 網路
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

理想的北歐奇境 仲夏登「羅浮敦群島」 收藏神魂顛倒挪威美景

足球／挪威大勝義大利 1998年以來首度晉級世界盃

聯合再生彰濱崙尾東水面型太陽能案場失火 公司澄清：局部電纜線燃燒

影／彰濱海上冒濃煙 業者否認光電板起火…只是「老鼠咬電纜」

相關新聞

中日對立突破口在哪？ 日媒：高市難撤回發言、北京有內部壓力

日相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引起中日關係緊張，日本經濟新聞分析，雙方仍未找到化解對立的出口，如果高市撤回對集體自衛...

全球新冷戰襲來：強權對峙下台灣是海景第一排嗎？

二次世界大戰之後，世界局勢進入以美國為首的西方國家陣營，和以蘇聯為首的共產主義國家和盟友陣營兩大力量對峙的時期，從一九四七年「杜魯門主義」的提出，到一九九一年蘇聯解體，將近有半個世界的時間被稱為「冷戰」。之所以「冷」是因為強權之間沒有直接的軍事衝突，但在各方面彼此競爭。接下來全球開始了「全球化」的經貿整合，二○○○年代起中國成為世界工廠，一直要到二○一七年美國在日本安倍晉三前首相的說服之下，開始推動「印太戰略」，世界開始邁向美國與中國的戰略競爭（strategic competition），全球化的貿易體系也漸由「地緣經濟」（geoeconomics）的因素重塑，此時有愈來愈多的人們把現今世界描寫為「新冷戰」或「冷戰2.0」。有別於冷戰時期兩大陣營可以大致上隔絕、盡量不相往來，現今世界是一個全球化的世界，各國彼此互相依賴，因此這樣的強權對峙型態跟以往的冷戰時期很不一樣。

日官員今赴陸協商「台灣有事」 北京20年首次再延發表中日民意調查

中國大陸與日本近日因日本首相高市早苗有關「台灣有事」的國會答詢緊張關係升溫，外務省官員17日將啟程訪問北京，就此問題與中...

川普、高市蜜月期能走多遠 專家警告3大結構性陷阱

美國總統川普與日本首相高市早苗的「川高」時代方興未艾，兩人首度會談展現罕見親密。高市延續安倍外交風格，成功取悅川普，建立信任，但專家警告三大陷阱恐讓蜜月短命：國會脆弱、金錢外交、與中國微妙平衡，皆可能成為新日美關係的致命缺口。

佐藤健打電話給我！ 寵粉經濟能讓日本娛樂反攻全球？

手機突然震動，螢幕上顯示是日本男星佐藤健的來電，接聽後不只可以看到偶像直播、彈吉他唱歌，還有機會被抽中與佐藤健一對一聊天；將佐藤健的LINE加進好友，時不時就會接到偶像傳來各種「寵粉」訊息，讓粉絲感覺與偶像的距離更靠近。 粉絲經濟如今正重塑全球娛樂產業版圖，走向互動和體驗的新時代。根據市調公司Future Market Insights報告，全球粉絲互動市場2025年規模將達72.4億美元，2035年預計將提高至378.9億美元；傳統粉絲互動正在轉變為沉浸式且可盈利的體驗……

民主剛果鈷礦場橋梁坍塌 至少32名非法礦工罹難

非洲中部國家剛果民主共和國東南部一名地方政府官員今天表示，當地一座鈷礦場昨天發生橋梁坍塌事故，造成至少32名非法礦工罹難

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。